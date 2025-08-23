New York borsası, faiz indirimi sinyaliyle yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,89 artarak 45.631,74 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.466,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 21.496,54 puana çıktı.

Powell Jackson Hole Wyoming'deki merkez bankasının yıllık toplantısında yaptığı ılımlı konuşmada “temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamayı gerektirebilir” dedi.

Konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon tehdidi devam ettiği sürece faiz oranlarını düşürme konusunda tereddütlü olacağını ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de bir sonraki toplantıda atılacak adımın henüz kesinleşmediğini ve mevcut politikanın ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketin hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini açıklaması sonrası yüzde 5,5 değer kazandı.

Cuma günü yapılan performans, bu hafta daha karamsar piyasa hareketleriyle zıtlık oluşturdu. Büyük endeksler, megacap teknoloji üzerindeki baskı nedeniyle haftaya düşük seviyelerde girdi. Son rallinin, yatırımcıların haftanın başındaki kayıplarının çoğunu geri kazanmasına yardımcı oldu.