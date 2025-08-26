Trump FED yetkilisini görevden aldı: 111 yılda ilk kez

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook geçtiğimiz günlerde Trump'ın kendisini istifaya davet etmesine olumsuz yanıt vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (FED) arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan istifa çağrılarına olumsuz yanıt veren FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump tarafından görevden alındı.

Cook, FED'in 111 yıllık tarihinde ABD Başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri düşürmediği için yoğun eleştiriler yönelttiği FED'de ilk kez bir yetkiliyi görevden aldı. Trump ve Federal Konut Finansmanı Direktörü Bill Pulte tarafından ipotek dolandırıcılığıyla suçlanan FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook görevden alındı.

Kararı Truth Social hesabından paylaştığı mektupla duyuran Trump, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "sebep" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti.

Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. En azından, söz konusu davranış, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden olan türden bir ağır ihmal sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

250822-lisa-cook-mn-1025-4d93b5.jpg
Lisa Cook

İSTİFA ETMEYİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Trump tarafından istifaya davet edilen Cook, istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Göreve gelmeden 4 yıl önce karıştığı öne sürülen ipotek dolandırıcılığı nedeniyle istifa etmesi istenen Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer vermişti:

"Bir tweet'te sorulan bazı sorular yüzünden görevimden ayrılmaya niyetim yok. Federal Rezerv üyesi olarak mali geçmişimle ilgili tüm soruları ciddiye almayı düşünüyorum ve bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topluyorum."

Öte yandan ilk defa Bill Putte'nin Cook hakkında ortaya attığı iddialar üzerine ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatmaya hazırlandığı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

