ABD'de idam cezası mı gelecek? Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Tom Barrack'tan Lübnan'da gazetecilere skandal sözler: Hayvanca değil medenice davranın

Elindeki morluklar yine görüldü: Trump’ın sağlık durumu açıklandı

Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

"DİKTATÖR DEĞİLİM"

Ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alınacağını vurgulayan Trump, kendisine yöneltilen “diktatörlük” eleştirilerine de değinerek, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” ifadelerini kullandı.