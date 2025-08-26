ABD'de idam cezası mı gelecek? Trump açıkladı

ABD'de idam cezası mı gelecek? Trump açıkladı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında yaptığı açıklamada başkent Washington’da suç oranlarının düştüğünü belirterek, “Cinayet işleyen olursa idam cezası talep edeceğiz” dedi. Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” sözleriyle muhaliflere de yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

"DİKTATÖR DEĞİLİM"

Ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alınacağını vurgulayan Trump, kendisine yöneltilen “diktatörlük” eleştirilerine de değinerek, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

