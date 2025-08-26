Elindeki morluklar yine görüldü: Trump’ın sağlık durumu açıklandı

Elindeki morluklar yine görüldü: Trump’ın sağlık durumu açıklandı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın ellerinde önceden görülen ve Beyaz Saray'ın önemsiz olduğunu öne sürdüğü morluklar tekrar görüldü. Durum başkanın sağlığını tartışmaya açarken Beyaz Saray konuyu tekrardan aspirin tedavisine bağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te yürütme emirlerini imzalarken, sağ elinin arkasındaki morluk açığa çıktı. Trump’ın elindeki morluklar daha önce de gündem olmuş Beyaz Saray, olayı önemsiz diyerek geçiştirmişti.

Ancak Trump düne kadar elindeki morlukları makyajla saklayarak medya önüne çıkıyordu. Makyaj olmasa da Trump’ın sol elini sağ elinin üstüne koyarak morluğu gizlemeye çalıştığı fark edildi.

Daha sonra Trump, Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırlarken morluk yine görüldü.

'MÜKEMMEL SAĞLIKTA' İDDİASI

Beyaz Saray, bunu önceden olduğu gibi sık sık el sıkışması ve aspirin kullanımına bağladı. Trump’ın ‘kusursuz' bilişsel test puanı ve 101 kilogram ağırlığıyla ‘mükemmel’ sağlıkta olduğu değerlendirildi.

Beyaz Saray ve Trump'ın doktoru, başkanın mükemmel sağlıkta olduğunu ve elindeki morluğun sık sık el sıkışma ve aspirin kullanımından kaynaklandığını iddia etti.

'İYİ HUYLU BİR YAN ETKİ'

Trump'ın doktoru Sean Barbabella, “Bu, sık sık el sıkışma ve standart kardiyovasküler önleme rejiminin bir parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve iyi huylu bir yan etkisidir” dedi.

Trump’a kısa süre önce “kronik venöz yetmezlik” teşhisi konduğunu açıklandı. Bu, bacaklarındaki damarların kanı kalbe geri pompalamada yetersiz kaldığı için alt ekstremitelerinde şişlik yaşadığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu morluğu kapatan makyaj hakkında soru sorulduğunda, Basın Sekreteri Karoline Leavitt, “Başkan Trump halkın adamıdır ve tarihteki diğer başkanlardan daha fazla Amerikalıyla tanışır ve her gün onların elini sıkar. Taahhüdü sarsılmazdır ve bunu her gün kanıtlamaktadır” dedi.

JOE BİDEN'I SAĞLIĞI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİYORDU

2013'ten 2018'e kadar başkanın doktoru olarak görev yapan Temsilci Ronny Jackson, Trump'ın “bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan” olduğunu söyledi.

2015 yılında, Trump'ın önceki doktoru, onun “başkanlığa seçilen en sağlıklı kişi” olduğunu iddia eden bir açıklama yayımladı.

Trump, eski başkan Joe Biden'ı sık sık sert bir şekilde eleştirerek, onun göreve uygun olmadığını ve kamuoyundan önemli bir sağlık sorununu gizlediğini iddia etmişti.

