Tom Barrack'tan Lübnan'da gazetecilere skandal sözler: Hayvanca değil medenice davranın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilici ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, skandal hareketlerine devam ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısı sırasında Barrack, gazetecilere "Medeni davranın, kibar davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısına Tom Barrack'ın skandal hareketleri damga vurdu.

Toplatı salonunda gazetecilerin yerleşmleri sırasında kürsüye çıkan Barrack, gazetecilere "Bu toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, gideriz. Medeni davranın" dedi.

"Bekleyin bekleyin bekleyin. Farklı kurallar dizimiz olacak, değil mi? Lütfen bir anlığına sessiz olun, size bir şey söylemek istiyorum. Bu toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, çekip gideriz. Olup biteni öğrenmek istiyorsanız, medenin davranın, kibar olun, hoşgörülü olun, çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu." şeklindeki tepki çeken ifadelerinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanlığı özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı, bugün kürsüde konuklarımızdan birinin yanlışlıkla söylediği sözlerden dolayı üzüntü duyduğunu bildiriyor.

Genel olarak insan kişiliğinin onuruna mutlak saygı duyduğunu vurgularken, özellikle kendisine akredite olan tüm gazeteci ve medya mensuplarına en derin takdirlerini yinelemekte, mesleki ve ulusal görevlerini yerine getirirken gösterdikleri çaba ve emeklerinden dolayı kendilerine en içten selamlarını iletmektedir."