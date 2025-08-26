Tom Barrack'tan Lübnan'da gazetecilere skandal sözler: Hayvanca değil medenice davranın

Yayınlanma:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, düzenlediği basın toplantısı sırasında gazetecilere skandal ifadelerde buldunu. Lübnan'da gazetecilere, hayvanca değil medenice davranın şeklinde konuşan Barrack, "Bölgede yaşananların sorunu bu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilici ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, skandal hareketlerine devam ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısı sırasında Barrack, gazetecilere "Medeni davranın, kibar davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu." dedi.

ABD'Lİ BARRACK'TAN GAZETECİLERE SKANDAL SÖZLER

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısına Tom Barrack'ın skandal hareketleri damga vurdu.

Toplatı salonunda gazetecilerin yerleşmleri sırasında kürsüye çıkan Barrack, gazetecilere "Bu toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, gideriz. Medeni davranın" dedi.

"Bekleyin bekleyin bekleyin. Farklı kurallar dizimiz olacak, değil mi? Lütfen bir anlığına sessiz olun, size bir şey söylemek istiyorum. Bu toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, çekip gideriz. Olup biteni öğrenmek istiyorsanız, medenin davranın, kibar olun, hoşgörülü olun, çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu." şeklindeki tepki çeken ifadelerinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanlığı özür diledi.

sdas.jpg
ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack

BARRACK ADINA LÜBNAN ÖZÜR DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı, bugün kürsüde konuklarımızdan birinin yanlışlıkla söylediği sözlerden dolayı üzüntü duyduğunu bildiriyor.

Genel olarak insan kişiliğinin onuruna mutlak saygı duyduğunu vurgularken, özellikle kendisine akredite olan tüm gazeteci ve medya mensuplarına en derin takdirlerini yinelemekte, mesleki ve ulusal görevlerini yerine getirirken gösterdikleri çaba ve emeklerinden dolayı kendilerine en içten selamlarını iletmektedir."

İlgili Haberler
Büyükelçiden Suriye'ye 'yönetim modeli' açıklaması
Büyükelçiden Suriye'ye 'yönetim modeli' açıklaması
ABD'li Barrack: Güçlü ulus devletler bir tehdittir
ABD'li Barrack: Güçlü ulus devletler bir tehdittir

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
ABD'de idam cezası mı gelecek? Trump açıkladı
ABD'de idam cezası mı gelecek? Trump açıkladı
Ahmed Şara: IŞİD’in en büyük mağduru bendim
Ahmed Şara: IŞİD’in en büyük mağduru bendim