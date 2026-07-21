Belediye başkanı kılık değiştirdi: 16 saat mesaide çöp topladı, ağaç kesti

ABD'nin Pittsburgh kentinde Belediye Başkanı Bill Peduto, belediye çalışanlarının gerçek fikirlerini öğrenmek ve şehir hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla kılık değiştirerek çöp topladı, ağaç kesti.

Belediye yönetimi ile sahada çalışan personel arasındaki mesafeyi kapatmak isteyen Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto, dikkat çekici bir adıma imza attı. 50 yaşındaki belediye başkanı, televizyon ekranlarının tanınan formatı Undercover Boss programı kapsamında tanınmayacak hale geldi.

HER SABAH 2 SAATLİK MAKYAJ YAPILDI

Kent hizmetlerinin arka planını tecrübe etmeyi hedefleyen Peduto için her sabah saat 05:00'te hazırlık başladı. Yaklaşık 2 saat süren makyaj çalışmasının ardından peruk, takma sakal ve iş kıyafetleriyle bambaşka bir görünüme kavuşan belediye başkanı, Ed Chadwick sahte kimliğini kullandı.

Saha personeline yanlarındaki kişinin belediye başkanı olduğu söylenmedi. Çalışanlara, Kentucky kentinden gelen bir yarışmacının farklı meslek gruplarını tecrübe ettiği bilgisi verildi. 1 haftadan az süren çekim maratonunda Peduto, gündüzleri sahada ter dökerken akşamları resmi makam görevlerini sürdürdü ve günlük 16 saati bulan vardiyalarla çalıştı.

4 FARKLI BİRİMDE ÇALIŞTI

Kılık değiştiren belediye başkanı, kent genelinde 4 farklı alanda görev yaptı. Çevre Hizmetleri, Konut İdaresi marangozluk birimi, Sosyal Yardım koordinatörlüğü ve Ormancılık Bölümü ekipleriyle sahaya inen Peduto, çöp toplamaktan kapı montajına kadar birçok ağır işi üstlendi.

Saha deneyimini "yorucu" olarak nitelendiren Peduto, motorlu testere ve matkap gibi makineleri kullanma konusunda pek becerikli olmadığını içtenlikle dile getirdi. Ormancılık ekipleriyle çalıştığı sırada testereyi kullanırken zorlanan Peduto, dikkati sayesinde bir belediye personeli tarafından tanındı ve kimliği deşifre oldu.

YÖNETİM HAKKINDA NE DÜŞÜNDÜKLERİNİ DUYMAK İSTEDİ

Saha çalışmasının amacına değinen Peduto, makamından uzaklaşma kararını şu sözlerle savundu:

Bill Peduto, "Bu çalışma, çalışanların belediye başkanının yanlarında bulunmadığını düşündüklerinde yönetim hakkında gerçekte ne konuştuklarını duymak adına yakalanmış nadir bir fırsattı" dedi.

YARDIM FONU SİYASETİN GÜNDEMİNE OTURDU

Programın sonunda hizmetlerinden ötürü öne çıkan dört personele toplam 155 bin dolar tutarında yardım ve destek fonu sağlanacağı açıklandı. Ancak yardımın finansman yöntemi kent siyasetinde kısa süreli bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Katkının 25 bin dolarlık kısmının kamu gelirleriyle desteklenen VisitPittsburgh kurumundan aktarılacağının duyurulması kamuoyunda tepki topladı. Eleştiriler üzerine geri adım atan belediye başkanı, söz konusu miktarı kamu bütçesinden çıkarmadı.

Eksik kalan tutar, bir mezunlar derneğinin sağladığı 15 bin dolar ve bir özel bankanın bağışladığı 10 bin dolar ile fonlandı.