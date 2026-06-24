Belediye başkanı evsiz kaldı: Ailesi bile tanıyamadı

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Criciúma şehrinin sosyal demokrat Belediye Başkanı Vagner Espíndola, belediyenin sosyal hizmetlerini test etmek amacıyla evsiz kılığına girip yaklaşık 20 saat sokaklarda yaşadı. Deneyi sosyal medyada paylaşan başkan, kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı.

Espíndola, kılık değiştirerek Pinheirinho bölgesinde sokak hayatına başladı. Başkanın deneyi, bir belediye fotoğrafçısı tarafından uzaktan kayda alınırken kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

Planlanan 24 saatlik süre dolmadan, başkan 20 saat sonra kendi belediyesinin sosyal hizmet ekibi tarafından fark edildi. Ekip, durumundan şüphelenerek yardım teklif etmek istediği sırada Espíndola'nın kimliğini deşifre etti.

SADECE 15 DAKİKADA YARDIM TOPLADI, AİLESİ BİLE TANIMADI

Sokağa çıktıktan sonra Espíndola'nın ilk yardımını toplaması yalnızca 15 dakika sürdü. Başkan bu süre içinde 5 Brezilya Reali yardım aldı.

Deneyin en çarpıcı anı, başkanın sokakta kendi eşi ve çocuklarının yanından geçmesine rağmen onlar tarafından tanınmaması oldu. Espíndola, bu durumu evsizlerin toplum içindeki "görünmezliği" olarak yorumladı.

Başkan, geceyi Santa Bárbara Kilisesi'nin saçakları altında uyuyarak geçirdi. Bölge sakinlerinden yiyecek yardımı aldığı da deney sürecinde kayıt altına alındı.

"HAYSİYETLE VE KARARLILIKLA UZAKLAŞTIRMALIYIZ"

Espíndola, deneyin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Espíndola, "İnsanları sokaklardan haysiyetle ve kararlılıkla uzaklaştırmamız gerekiyor" dedi.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın videosu paylaşıldıktan sonra kamuoyu ikiye bölündü. Deneyi destekleyenler, sorunun yakından incelenmesini değerli bulurken, eleştirmenler aylarca ya da yıllarca sokakta yaşayan insanların gerçek trajedisinin 20 saatlik sembolik bir deneyle anlaşılamayacağını savundu.

Başkan ise kaldırımların ve meydanların uyuşturucu kullanımı ya da terk edilmişlik için değil, ailelerin gezebileceği alanlar olması gerektiğini vurguladı. Espíndola, evsizlere yönelik daha "kararlı" bir politika izlenmesi gerektiğini belirtti.