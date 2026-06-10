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Halk TV Dünya Balkonsuz binalara balkon takılıyor: Metrekaresi 125 bin TL

Balkonsuz binalara balkon takılıyor: Metrekaresi 125 bin TL

Brezilya'nın São Paulo kentinde balkonu olmayan eski binalara çelik konstrüksiyonla dışarıdan balkon ekleniyor. Sakinler evlerini boşaltmadan 35 ila 90 metrekarelik yeni alan kazanıyor. Metrekare başına maliyeti ise 89 bin ila 124 bin TL arasında.

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Balkonsuz binalara balkon takılıyor: Metrekaresi 125 bin TL

Brezilya'nın metropolü São Paulo’da, ev sahiplerinin yaşadıkları konutları boşaltmadan dış cepheye çelik yapılar ekleyerek balkon sahibi olmalarını sağlayan "retrofit" yöntemi, şehrin lüks konutlarında yeni bir trende dönüştü. Sosyal medyada viral olan görüntülerle 2026 yılında popülaritesini zirveye taşıyan bu uygulama, kentsel dönüşüme değişik bir bakış açısı getiriyor.

São Paulo merkezli BR Retrofit firması tarafından geliştirilen bu yöntem, özellikle merkezi ve yüksek değerli bölgelerdeki eski binalarda, yaşam alanını genişletmek isteyen mülk sahiplerinin imdadına yetişiyor. 2012 yılında mimar Alberto Alves tarafından kurulan şirket, kendi dairesine bir balkon ekletmek isteyip profesyonel bir çözüm bulamayan kurucusunun vizyonuyla doğdu.

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YAŞAM DEVAM EDERKEN İNŞAAT

Projenin en dikkat çekici yanı, bina sakinlerinin dairelerini terk etmesine gerek kalmadan uygulanabilmesi. Dışarıdan aşağıdan yukarıya doğru monte edilen çelik konstrüksiyon, bir ay gibi kısa bir sürede 15-20 kat yükselebiliyor. Bina sakinleri günlük hayatlarına devam ederken ilerleyen inşaatın en kritik aşaması ise sona saklanıyor. Mevcut salonun dış duvarı, ancak balkonun dış yapısı tamamen tamamlandığında kırılarak daire yeni alana kavuşturuluyor.

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LÜKS SEGMENTİN YENİ GÖZDESİ

Ancak bu yenilikçi yöntemin uygulanması şimdilik yalnızca yüksek gelir grubuna hitap eden konutlarla sınırlı. Yüksek maliyetler ve bürokratik engeller süreci zorlaştırıyor. Metrekare başına inşaat maliyeti 10 bin ile 14 bin real arasında (90 bin ile 125 bin TL) değişirken, bu bölgelerde gayrimenkulün metrekare değerinin 20 bin reali (180 bin TL) aşabildiği belirtiliyor.

Teknik zorluklar ise bir diğer kısıtlama. 2,5 - 2,8 metrelik derinlik sınırını aşan balkonlarda, zemine kadar inen destek sütunlarının ve yeni temellerin yapılması şart koşuluyor. Ayrıca, bina sakinlerinin ortak karar alması ve belediye izinlerinin çıkması bazen 4 yılı bulan uzun bir süreç gerektiriyor.

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DEĞER ARTIŞI VE TAPU KAYITLARI

Yapılan eklemeler yalnızca keyfi bir konfor artışı sağlamıyor, aynı zamanda mülkün piyasa değerini de önemli ölçüde yükseltiyor. Balkonlar tamamlandığında mülkün fiziksel genişlemesi resmi tapu siciline "varlık kazancı" olarak işleniyor. Bu durum, mülkün emlak vergisinin de yeniden hesaplanarak artması sonucunu doğuruyor.

Mimarlar, belediye kanunlarının "asgari çekme mesafeleri" gibi sınırlamalarının projeleri kısıtladığını, her binanın bu dönüşüme uygun olmadığını belirterek, sürecin teknik uzmanlık gerektirdiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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