3D yazıcı 34 günde 3 katlı, 12 daireli bina dikti

Fransa'nın Bezannes kentinde inşa edilen ViliaSprint2 projesi, Avrupa'nın 3D yazıcıyla basılmış en büyük konut binası oldu. Plurial Novilia şirketi, PERI 3D Construction ve yazıcı üreticisi COBOD International'ın ortaklaşa yürüttüğü projede 12 daire, 3 kat ve toplam 800 metrekarelik yaşam alanı üretildi. Sosyal konut olarak yapılan projede 12 dar gelirli aile yaşayacak.

COBOD BOD2 marka dev beton yazıcısı, özel lif takviyeli betonu 2 santimetrelik katmanlar halinde dijital yollara göre dökerek tüm taşıyıcı duvarları ve iç bölmeleri inşa etti. Mart 2025'te başlayan baskı aşaması, planlanan 50 iş gününün altında kalarak 34 günde tamamlandı.

ŞANTİYEDE SADECE 3 KİŞİ ÇALIŞTI

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri iş gücü verimliliği oldu. Geleneksel yöntemde 6 işçi gerektiren aynı iş, 3D baskıda tablet bilgisayarlarla çalışan sadece 3 operatörle yürütüldü. Geleneksel inşaatta yaygın görülen ağır yük kaldırma kaynaklı kas-iskelet sistemi sakatlıkları da bu yöntemle ortadan kalktı.

İKİZ BİNA TESTİYLE DOĞRULANDI

Teknolojinin performansını bilimsel olarak ölçmek amacıyla basılan binanın hemen yanına geleneksel yöntemlerle neredeyse aynı mimariye sahip ikiz bir bina inşa edildi. Veriler doğrudan karşılaştırıldı. Sonuçlara göre 3D baskı toplam süreyi 3 ay kısalttı ve malzeme israfını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürdü.

Plurial Novilia Genel Direktörü Johnny Huat, projeyi değerlendirirken "ViliaSprint2, 3D baskının daha hızlı ve daha sürdürülebilir konutlar inşa etme konusundaki potansiyelini kanıtlamaktadır" dedi.

KAVİSLİ CEPHE HEM ESTETİK HEM TASARRUF SAĞLADI

Binanın oval tasarımı ve kavisli dış cephesi, geleneksel kalıp sistemleriyle yapıldığında çok yüksek maliyetlere neden oluyor. Ancak 3D yazıcıda kavisli hat basmak düz bir hat çizmekle aynı maliyete geliyor.

COBOD International kurucusu Henrik Lund-Nielsen, kullanılan 2 santimetrelik katman yüksekliği yerine 5 santimetre tercih edilseydi baskı süresinin 14 güne düşeceğini belirtti.

DÜŞÜK KARBONLU YAPI STANDARTLARINA TAM UYUM

Yapıda kullanılan basılabilir beton, Holcim şirketinin düşük karbon salınımlı ECOPact serisinden üretildi ve sentetik makro liflerle güçlendirildi. Betonun şantiyede doğrudan üretilmesi, prefabrik panellerin taşınmasından kaynaklanan nakliye emisyonlarını sıfırladı.

Binaya 500 metrekarelik fotovoltaik panel entegre edildi. Perlit yalıtımı, ahşap balkonlar ve hibrit ısı pompası sistemiyle donatılan yapı, enerji ihtiyacının yüzde 60'ını kendi

Projenin başarısının ardından ekip, iki dev yazıcının eş zamanlı çalıştırılacağı 40 dairelik yeni bir proje planlıyor. Bu ölçekte baskı süresinin dört kat daha kısalması hedefleniyor.