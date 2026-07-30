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Balık pazarından kurtarıldı, piyanist oldu: 6 aylık eğitimin ardından akvaryumda konser verdi

Müzisyen Mattias Krantz, Güney Kore'deki balık pazarından kurtardığı 'Takoyaki' isimli ahtapota 6 aylık eğitimle piyano çalmayı öğretti. Akvaryum içine kurulan özel sistemle yapılan deney YouTube'da 119 milyondan fazla izlendi.

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Balık pazarından kurtarıldı, piyanist oldu: 6 aylık eğitimin ardından akvaryumda konser verdi

Müzisyen Mattias Krantz, Güney Kore'deki bir balık pazarından kurtardığı Takoyaki isimli ahtapotun zeka sınırlarını zorlayan bir deneye imza attı. Müzisyen, 6 ay süren zorlu eğitim sürecinin ardından ahtapota su altında özel tasarlanmış bir piyanoyu çalmayı öğretti.

Akvaryum içerisinde gerçekleşen sıra dışı deney, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Krantz'ın eğitim sürecini paylaştığı video 119 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Balık pazarından kurtarıldı, piyanist oldu: 6 aylık eğitimin ardından akvaryumda konser verdi - Resim : 1

ÖDÜL MEKANİZMASIYLA TUŞLARA BASTI

Eğitimin ilk aşamasında ahtapotun piyano ile etkileşime geçmesini tetiklemek amacıyla yerleştirilen ışıklı tuşlar ve piyano içine gizlenen sahte yengeçler Takoyaki tarafında ilgi görmedi. Bunun üzerine harekete geçen Mattias Krantz, her tuşa basıldığında ödül maması veren özel bir piyano sistemi geliştirdi.

Ahtapot 1 hafta gibi kısa bir sürede 2 farklı notaya basmayı öğrendi. Takoyaki kazara birden fazla tuşa aynı anda basarak bir akor bile üretti.

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'YENGEÇ ASANSÖRÜ' İLE İLERLEME SAĞLANDI

Öğrenme süreci duraksadığında ise Krantz deneyi bir adım öteye taşıdı. Müzisyen, 'yengeç asansörü' adını verdiği şeffaf kapsüllü yeni bir mekanizma kurdu. Bu sistemde tuşlara basıldıkça canlı yengeç içeren bir kapsülü ahtapota yaklaştırıldı.

Zeki canlı, yiyecek ödülüne ulaşmak için ardışık tuşlara basmayı kısa sürede öğrendi. Deney, ahtapotların sanatsal bir müzik bilinci geliştirdiğini göstermese de ödül mekanizmasıyla karmaşık eylemleri ilişkilendirme yeteneğini gözler önüne serdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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