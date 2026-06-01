Ay'ın çevresine 11 bin kilometre halka örüp Dünya'ya lazer atacaklar

Japon inşaat devi Shimizu Corporation, Ay'ın ekvatoruna 11 bin kilometre uzunluğunda güneş paneli kuşağı kurarak Dünya'ya kesintisiz enerji aktarmayı hedefliyor. Dünya'daki sistemlerden 20 kat fazla enerji üretmesi öngörülen proje, şimdilik kağıt üzerinde bir "rüya" olarak kalmaya devam ediyor.

Dünya'daki güneş panellerinin en büyük zaafı gece ve bulutlu havada enerji üretememesi. Shimizu Corporation'ın Luna Ring konsepti bu sorunu Ay'a taşınarak çözmeyi öneriyor. Ay'ın atmosferi olmadığı için paneller güneş ışığını doğrudan ve kayıpsız biçimde elektriğe dönüştürebilecek. Kuşağın yarısı her zaman güneşe baktığından sistem günde 24 saat kesintisiz çalışacak şekilde tasarlandı.

11 BİN KİLOMETRE, 249 METRE GENİŞLİK

Projeye göre Ay'ın ekvator hattına yaklaşık 10 bin 940 kilometre uzunluğunda bir güneş paneli şeridi döşenecek. Şeridin en geniş noktası 249 metreye ulaşacak. Üretilen elektrik Ay yüzeyinin altından geçen kablolarla Dünya'ya bakan tarafa taşınacak, ardından mikrodalga ve lazer ışınlarına dönüştürülerek 383 bin kilometre ötedeki Dünya'ya gönderilecek. Dünya'daki "rektens" adlı özel antenler bu ışınları yakalayıp şebekeye uyumlu elektriğe çevirecek.

MALZEME AY'DAN, İŞÇİLİK ROBOTLARDAN

Dünya'dan Ay'a malzeme taşımanın maliyetini ortadan kaldırmak için proje tamamen Ay toprağında planlanıyor. Regolit olarak adlandırılan Ay kumundan beton, seramik, cam elyafı ve güneş hücreleri üretilecek.

Dünya'dan uzaktan kumanda edilen otonom robotlar kuşağı inşa edecek ve kendi yollarını kendileri döşeyecek. Az miktarda hidrojenin Dünya'dan getirilmesiyle Ay kumundaki oksitlerden su ve oksijen sentezlenmesi de planlanıyor.

FUKUŞİMA TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Konsept on yılı aşkın bir süre önce ortaya atılmıştı ancak 2011'deki Fukuşima nükleer felaketinin ardından yeniden gündeme geldi. Japonya o felakette toplam nükleer enerji kapasitesinin yüzde 30'unu kaybetmişti. Bu gelişme alternatif enerji arayışlarını hızlandırdı ve Luna Ring devlet düzeyinde tartışılır hale geldi.

BİR "RÜYA" OLARAK KALIYOR

Fizik kuralları çerçevesinde "kusursuz" görünen projenin önündeki engeller ise devasa. 383 bin kilometre öteden enerji ışınını hatasız hedefe ulaştıracak hassasiyet insanlık tarihinde hiç denenmedi. Geliştirme ve lojistik maliyetleri henüz hesaplanamıyor. JAXA ya da NASA gibi kurumlardan onaylanmış bir bütçe veya takvim de bulunmuyor.

Luna Ring, Shimizu Corporation'ın portföyünde ticari destekten yoksun bir "deneysel rüya proje" olarak duruyor. Mühendislik ekibi, yeniden kullanılabilir roketler gibi gelecekteki gelişmelerin projeyi bir gün uygulanabilir kılacağı inancıyla temel araştırmalara devam ediyor.