Avrupa’nın yaşam maliyeti listesi yayınlandı: En ucuz ülke şaşırttı

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, vatandaşları yurtdışında yaşamak düşüncesine ılımlı hale getiriyor. Yurtdışında yaşamanın maliyeti zaman zaman arama motorlarında ön plana çıkan sorgulamalardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki güncel verilerle Avrupa’nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?

SIRALAMANIN SONUNDAKİ ÜLKE ŞAŞIRTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarıa göre listenin en başında İzlanda yer alırken, Avrupa’nın tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en düşük ülkesi ise Kuzey Makedonya oldu. AB ülkelerinde 100 Euro harcanan mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de 60 Euro karşılığı satın alınıyor.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü ifade ediyor. Başka bir deyişle Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçükse "ucuz" olarak tanımlanıyor.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu. Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) arasında gerçekleşti.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 156 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi 118 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 59 olarak belirlendi. Bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda ise 78 oldu. (AA)