Avrupa'da gerilim tırmanıyor! Rusya'dan sınırda nükleer tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile birlikte geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Tatbikata hava kuvvetleri ve füze birlikleri de katıldı.

NÜKLEER MÜHİMMAT TATBİKATA DAHİL EDİLDİ

Belarus Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tatbikat kapsamında, Rus tarafıyla iş birliği içinde nükleer mühimmatın sevkiyatı ve kullanımına hazırlık konularının uygulanması planlanıyor.”

Açıklamada, faaliyetlerin dış politika mesajı taşımadığı, üçüncü ülkeleri hedef almadığı ve bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturmadığı belirtildi.

UKRAYNA'DAN BELARUS SINIRI UYARISI

Ukrayna yönetimi, Belarus sınırındaki askeri hareketliliğe dikkat çekerek olası yeni bir cephe ihtimaline karşı uyarılarını sürdürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçen hafta yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Rusya, özellikle Belarus topraklarından güney ve kuzey yönlerinde operasyon planlarını değerlendiriyor. Bu planlar ya Ukrayna'da Çernihiv-Kiev hattına ya da NATO ülkelerinden birine yönelik olabilir.”

(AA)