Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Avrupa'da gerilim tırmanıyor! Rusya'dan sınırda nükleer tatbikat

Avrupa'da gerilim tırmanıyor! Rusya'dan sınırda nükleer tatbikat

Rusya ile Belarus, NATO ile süregelen gerilim ve Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin arttığı bir dönemde ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta nükleer mühimmatın sevkiyatı ve kullanımına yönelik hazırlıklar da senaryoya dahil edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Avrupa'da gerilim tırmanıyor! Rusya'dan sınırda nükleer tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile birlikte geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Tatbikata hava kuvvetleri ve füze birlikleri de katıldı.

NÜKLEER MÜHİMMAT TATBİKATA DAHİL EDİLDİ

Belarus Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Tatbikat kapsamında, Rus tarafıyla iş birliği içinde nükleer mühimmatın sevkiyatı ve kullanımına hazırlık konularının uygulanması planlanıyor.”

Açıklamada, faaliyetlerin dış politika mesajı taşımadığı, üçüncü ülkeleri hedef almadığı ve bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Putin “dünyanın en güçlü füzesini” açıkladı: Tüm dünyayı vurabilecek bu yıl kullanıma girecekPutin “dünyanın en güçlü füzesini” açıkladı: Tüm dünyayı vurabilecek bu yıl kullanıma girecek

UKRAYNA'DAN BELARUS SINIRI UYARISI

Ukrayna yönetimi, Belarus sınırındaki askeri hareketliliğe dikkat çekerek olası yeni bir cephe ihtimaline karşı uyarılarını sürdürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçen hafta yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Rusya, özellikle Belarus topraklarından güney ve kuzey yönlerinde operasyon planlarını değerlendiriyor. Bu planlar ya Ukrayna'da Çernihiv-Kiev hattına ya da NATO ülkelerinden birine yönelik olabilir.”

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Rusya Belarus Avrupa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro