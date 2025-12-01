Asya’da sel felaketleri: 3 ülkede can kaybı 900’ü aştı

İklim krizinin fırtına düzenleri ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkisinin en son örneği olarak, tropikal bir fırtına ile şiddetini artıran şiddetli muson yağmurları, son günlerde Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerini etkisi altına aldı ve yüz binlerce insanı barınak ve temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bıraktı.

DİTWAH KASIRGASI'NDA ÖLÜ SAYISI 334'E YÜKSELDİ

Bu arada, Güney Asya'daki Sri Lanka'da, yetkililer, Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının pazar günü 334'e yükseldiğini, çok daha fazlasının hala kayıp olduğunu ve başkent Kolombo'nun alçak bölgelerinin sular altında kaldığını bildirdi.

31 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu, 2004 yılında yaklaşık 31.000 kişinin hayatını kaybettiği ve bir milyondan fazla kişinin evsiz kaldığı yıkıcı tsunamiden bu yana adayı vuran en kötü doğal afet olarak kayıtlara geçti.

'TARİHİMİZİN EN ZORLU DOĞAL AFETİ'

Olağanüstü hal ilan eden Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, uluslararası destekle şehirleri yeniden inşa etme sözü verdi. “Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğal afetiyle karşı karşıyayız” dedi.

“Kesinlikle, eskisinden daha iyi bir ülke inşa edeceğiz.”

ENDONEZYA'DA EN AZ 442 ÖLÜ

Endonezya'da ise yetkililer, binlerce insanın hayati önem taşıyan malzemelerden yoksun bir şekilde mahsur kaldığı Sumatra adasının en çok etkilenen bölgelerine ulaşmaya çalışırken, 442'den fazla kişinin öldüğünü ve 402 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Pazar günü Sumatra adasının en az iki bölgesine hala ulaşılamıyordu ve yetkililer, yardım ulaştırmak için Cakarta'dan iki donanma gemisi gönderdiğini açıkladı.

Selin heyelanlara, yollarda hasara ve iletişim hatlarının kesilmesine neden olması nedeniyle bazı insanların yiyecek ve su bulmakta zorlandığı bildirildi.

TEMEL MALZEMELERE ULAŞILAMIYOR

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, insanların yiyecek, ilaç ve gaz elde etmek için yıkılan barikatları, su basmış yolları ve kırık camları aşmaya çalıştıkları görülüyordu. Bazıları, hasar gören marketlere ulaşmak için beline kadar suya batarak yürüdü.

Hava koşulları ve ağır ekipman eksikliği de kurtarma çalışmalarını engelledi. Yardımlar, en çok etkilenen Sibolga şehri ve Kuzey Sumatra'daki Orta Tapanuli bölgesine yavaş ulaşıyor.

TAYLAND'DAKİ ÖLÜ SAYISI 162 OLDU

On yılın en kötü sel felaketlerinden birinde en az 162 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, yetkililer yardım dağıtımına ve hasarın temizlenmesine devam etti. Tayland hükümeti tarafından uygulanan yardım tedbirleri arasında, aile fertlerini kaybeden hanelere tazminat ödenmesi de bulunuyor.

İKİ YETKİLİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ancak Tayland'ın sel felaketine müdahalesi konusunda kamuoyunda eleştiriler artıyor. İki yerel yetkili, görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Genellikle haziran ve eylül ayları arasında görülen yıllık muson mevsimi, çoğu zaman şiddetli yağmurlar getirerek heyelanlara ve ani sellere neden oluyor. Bu yıl, tropikal bir fırtına koşulları daha da kötüleştirdi ve Endonezya ve Tayland'da son yıllarda görülen en büyük sel kayıpları yaşandı.

NE OLMUŞTU

Pazar günü Sri Lanka'nın başkentinde, güçlü bir kasırga adaya şiddetli yağmurlar getirerek çamur kaymalarına neden oldu ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti, çok daha fazlası ise kayboldu. Yaklaşık 148.000 kişi yerinden edildi ve geçici barınaklarda kalıyor.

Endonezya’daki felaket sürüyor: Ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Yetkililer, en çok etkilenen orta bölgedeki hasarın boyutunun, yardım ekipleri devrilmiş ağaçlar ve çamur kaymaları nedeniyle kapanan yolları temizledikçe ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Kurtarma helikopteri düştü! Sri Lanka’daki sel felaketinde ölü sayısı 334’e çıktı

Yetkililer, Sri Lanka'nın doğusundaki denizde oluşan Ditwah Kasırgası'nın pazar günü Hindistan'ın güney kıyılarına doğru ilerleyeceğini belirtiyor.