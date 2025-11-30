Endonezya’daki felaket sürüyor: Ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Yayınlanma:
Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 442'ye ulaştı.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, Sumatra Adası’nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 442 kişinin hayatını kaybettiğini, 646 kişinin yaralandığı ve 400'den fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

80 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ GÜÇLÜKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

