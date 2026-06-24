Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Almanya'da kriz: Ülkedeki bütün trenler acil durduruldu

Almanya'da kriz: Ülkedeki bütün trenler acil durduruldu

Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, iletişim için kullanılan dijital telsiz sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm trenlerin seferlerini durdurduğunu duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Almanya'da kriz: Ülkedeki bütün trenler acil durduruldu

Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, ülke genelindeki tüm tren seferlerini durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, trenlerin iletişim için kullandığı dijital telsiz sisteminde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferlerin güvenli bir şekilde devam ettirilemediği belirtildi.

DİJİTAL TELSİZ SİSTEMİNDE ARIZA

Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamaya göre, trenlerin iletişim altyapısını oluşturan dijital telsiz sisteminde yaşanan arıza, tüm demiryolu trafiğini durma noktasına getirdi. Yetkililer, sorunun çözülmesi için teknik ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını bildirdi. Arızanın ne zaman giderileceğine ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Okullar tatil edildi tren seferleri durdu! Sıcaklık Avrupa'da 42 dereceye vurduOkullar tatil edildi tren seferleri durdu! Sıcaklık Avrupa'da 42 dereceye vurdu

SEFERLER DURDU, YOLCULAR BEKLEMEDE

Almanya genelinde demiryolu ulaşımının tamamen durması nedeniyle binlerce yolcu seferlerin iptal edilmesinden etkilendi. İstasyonda bekleyen yolculara, alternatif ulaşım seçenekleri konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Yetkililer, yolcuları gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Deutsche Bahn, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede güncel bilgi paylaşılacağını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Almanya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro