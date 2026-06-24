Almanya'da kriz: Ülkedeki bütün trenler acil durduruldu

Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, ülke genelindeki tüm tren seferlerini durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, trenlerin iletişim için kullandığı dijital telsiz sisteminde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferlerin güvenli bir şekilde devam ettirilemediği belirtildi.

DİJİTAL TELSİZ SİSTEMİNDE ARIZA

Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamaya göre, trenlerin iletişim altyapısını oluşturan dijital telsiz sisteminde yaşanan arıza, tüm demiryolu trafiğini durma noktasına getirdi. Yetkililer, sorunun çözülmesi için teknik ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını bildirdi. Arızanın ne zaman giderileceğine ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

SEFERLER DURDU, YOLCULAR BEKLEMEDE

Almanya genelinde demiryolu ulaşımının tamamen durması nedeniyle binlerce yolcu seferlerin iptal edilmesinden etkilendi. İstasyonda bekleyen yolculara, alternatif ulaşım seçenekleri konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Yetkililer, yolcuları gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Deutsche Bahn, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede güncel bilgi paylaşılacağını duyurdu.