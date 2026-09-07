Almanya Rusya arasında ipler gerildi: Ülkeyi terk edin çağrısı

Almanya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı Kremlin yönetiminden misilleme hamlesi geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı; Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'nin kapatılması kararlarına tepki olarak yeni yaptırımları devreye soktuklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve ülkedeki Goethe Enstitüsünün merkezlerini kapatma kararı aldıklarını bildirilirken merkez çalışanlarının 13 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği ifade edildi.

RUSYA'DAN ALMAN ÇALIŞANLARA ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Alman tarafının 7 Eylül'de Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun ve Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'nin kapatılmasına yönelik düşmanca adımları nedeniyle, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Rusya'daki geçici işler müvekkiline aşağıdaki karşı önlemler bildirilmiştir. Rus tarafı, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin St. Petersburg'daki Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine yönelik onayını geri çekmektedir; bu konsolosluk faaliyetlerine en geç 18 Eylül 2026 itibarıyla son vermelidir.

Tüm çalışanları, en geç bu tarihe kadar Rusya Federasyonu egemen topraklarını terk etmelidir. Rusya Federasyonu'ndaki Alman Goethe Enstitüleri faaliyetlerine son vermelidir. Görevlendirilen çalışanlarına, Rusya'yı en geç 13 Eylül 2026 itibarıyla terk etmeleri emredilmiştir. Diplomatik temsilcilik başlığına, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili notaları tevdi edilmiştir.

Alman makamlarının, ikili ilişkilerde yeni bir gerilim aşamasını bir kez daha tetiklediği vurgulanmıştır. Sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Alman hükümetine aittir."

⚡️ Zu den Gegenmaßnahmen gegen die unfreundlichen Handlungen der deutschen Behörden



Aufgrund der unfreundlichen Maßnahmen der deutschen Seite zur Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn und des Russischen Hauses für Wissenschaft und Kultur in Berlin am 7. September… pic.twitter.com/miARfQGnHg — Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) September 7, 2026

RUSYA VE ALMANYA ARASINDA İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak. (AA)