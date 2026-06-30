ABD'li meclis üyesinden Türkiye ziyareti öncesi Trump'a İmamoğlu mektubu: Siyasi saiklerle tutuklandı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi James P. McGovern, NATO Zirvesi öncesinde Başkan Donald Trump’a gönderdiği mektupta, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve demokrasi gerilemesine dikkat çekerek, Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tüm vicdan tutuklularının serbest bırakılması çağrısında bulundu. McGovern, İmamoğlu'nun "siyasi saiklerle tutuklandığını" belirtirken Trump’tan zirve görüşmelerinde bu konuları gündeme getirmesini ve Türkiye’ye yönelik politikaların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

ANKARA'DAKİ ZİRVE ÖNCESİ TRUMP'A MEKTUP

ABD Temsilciler Meclisi üyesi James P. McGovern, Başkan Donald Trump’ın 36’ncı NATO Zirvesi için Ankara’ya gitmeden önce kaleme aldığı mektupta, Türkiye’deki demokratik gerileme ve insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getirdi. McGovern, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde bu konuları ele almasını istedi.

İMAMOĞLU VE DEMİRTAŞ’IN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

McGovern mektubunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “siyasi saiklerle” tutuklandığını ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ise yaklaşık on yıldır “asılsız” suçlamalarla cezaevinde tutulduğunu hatırlatan McGovern, her iki ismin de “vicdan tutuklusu” olduğunu vurguladı. Kongre üyesi, Trump’tan tüm vicdan tutuklularının serbest bırakılması yönünde girişimde bulunmasını talep etti.

6 MADDELİK TALEP

McGovern, Trump’a mektubunda şu altı somut adımı sıraladı:

"Tüm vicdan tutuklularının serbest bırakılması ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi,

Türkiye’deki siyasi tutukluluk, yargı bağımsızlığının erozyonu ve insan hakları ihlallerini belgeleyecek bağımsız kuruluşlara finansman sağlanması,

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye raporlarında siyasi tutuklular, barışçıl toplanma özgürlüğü ve sivil topluma yönelik kısıtlamalara ilişkin bölümlerin yeniden eklenmesi,

Türkiye’de özgür ve adil seçimler yapılması çağrısı,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye hakkındaki tüm kararlarının uygulanması için çok taraflı baskı oluşturulması,

Amerika’nın Sesi’nin Türkçe yayınları ve Fulbright programı gibi bağımsız bilgi ve eğitim programlarının yeniden finanse edilmesi."