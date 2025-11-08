ABD ülkedeki askerlerinin yarısını geri çekti

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ABD'nin ülkesindeki askeri varlığını önemli ölçüde azalttığını duyurdu. Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1000 ABD askerinin Romanya'dan ayrıldığını, geride kalan yaklaşık 1000 askerin ise ülkedeki üç ABD üssünde konuşlanmaya devam edeceğini ifade etti.

"BİR FELAKET DEĞİL, MÜTTEFİK KARARI"

Bakan Mosteanu, asker sayısındaki bu azalmayı bir geri çekilme olarak yorumlamanın yanlış olacağını belirterek, "Bu bir felaket değil, müttefiklerimizin aldığı bir karar" dedi. Mosteanu, ABD askeri varlığının Romanya'da devam edeceğinin de altını çizdi.

ABD: AVRUPA'NIN KAPASİTESİNİN ARTIŞININ GÖSTERGESİ

Konuya ilişkin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise bu adım, "ABD kuvvetlerinin konumuna ilişkin rutin bir ayarlama" olarak tanımlandı. Açıklamada, bu hamlenin ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi veya NATO'ya bağlılığının azalması anlamına gelmediği vurgulanarak, "Bu, Avrupa'nın artan kapasitesinin ve sorumluluk almasının olumlu bir göstergesidir. NATO müttefiklerimiz, Başkan Donald Trump'ın Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısına yanıt veriyor" ifadelerine yer verildi.