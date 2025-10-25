ABD ordusunun maaşı "gizli bağışlarla" ödenecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), federal hükümetin kapalı olması nedeniyle personel maaşlarını ödemek için Başkan Donald Trump'ın "ismi açıklanmayan bir müttefiki" tarafından sağlanan 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını doğruladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bu bağışın askerlerin maaş ve yan haklarının maliyetini karşılamak amacıyla yapıldığını ve bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini açıkladı.

Savaşın yeni yüzü: ABD'li şirketten 10 bin robot asker hazırlığı

DEMOKRATLARDAN GİZLİ BAĞIŞ TEPKİSİ

Demokrat Senatör Chris Coons, bu uygulamaya tepki göstererek, "Ordumuzu finanse etmek için anonim bağışlar kullanmak, askerlerimizin yabancı güçler tarafından satın alınma riski konusunda rahatsız edici sorular doğuruyor" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray yetkilileri, ekim ayının ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu teyit ederken, bağışın ordunun bir günlük maaşının yaklaşık üçte birini karşılayacağı belirtildi.

Trump Venezuela’ya operasyon açıklamıştı: Ordudan ABD’ye rest! 'Bir daha köle olmayacağız’

NE OLMUŞTU

ABD'de 2025 mali yılının başlamasına rağmen Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den itibaren kapanmış durumda. Bu durum, 2018-2019 döneminden bu yana ilk kez yaşanıyor. Amerikan kanunlarına göre, geçici bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.