Savaşın yeni yüzü: ABD'li şirketten 10 bin asker robot hazırlığı

Amerikalı bir şirket 2026 yılına kadar 10 bin robot üretmeyi planlıyor. Zaten açıkça tartışılıyor: İnsansı robotlar savaşlarda kullanılacak. Bu yeni sektörün oyuncularından biri olan Amerikan şirketi Foundation Robotics, 2026 yılına kadar 10.000 adet çift amaçlı robot üretmeyi vaat ediyor.

Humanoids Daily'nin aktardığına göre Foundation Robotics CEO'su Sankat Pathak, "Robotları silah olarak kullanmamıza gerek olmadığını iddia etmek... İlk bakışta erdemli bir fikir gibi geliyor ama öyle değil" dedi.

depositphotos-141473764-stock-photo-robot-android-army.jpg

Şirketin "çift amaçlı" robotlar konusundaki stratejisini ayrıntılı olarak açıklayan yazar, gelecekteki savaşları "gerçeklik içeren video oyunları" olarak nitelendirdi ve Phantom insansı robotlarının savaş alanında kullanılmasına yönelik planları özetledi.

İNSANSI ROBOTLARIN ASKER OLMASINA ŞAŞIRAN VAR MI?

İnsansı robotlar geliştiren diğer Amerikan şirketleri kamuoyuna yaptıkları açıklamaları lojistik ve endüstriyel otomasyona odaklarken, Pathak, rakiplerinin robotlarını silah olarak kullanmayacaklarına dair vaatlerini yalan olarak nitelendirerek, robotların savunma amaçlı kullanımı konusunda giderek daha açık sözlü hale geldi.

robot-soldier-960x710.webp

Pathak, Çin'deki bir askeri robot geçit töreninin görüntülerini, ABD'nin bu tür teknolojileri geliştirmemesi halinde "orantısız kayıplar" riskiyle karşı karşıya olduğunun kanıtı olarak gösterdi. Foundation Robotics başkanı, insansı robotların askeri konuşlandırılması için çok aşamalı bir plan özetledi.

Robotlar başlangıçta zorlu koşullarda "silahsız kara insansız hava aracı" olarak kullanılacak. Pathak, "Daha sonra ikinci versiyon silahlar, el bombaları ve benzeri ekipmanlarla donatılacak" dedi.

"Demir Adam kıyafeti"ne atıfta bulunarak alışılmadık silahlar fikrini de gündeme getirdi. Ancak Pathak, özellikle öldürücü silahlar kullanıldığında insan kontrolünün önemini vurguladı.

"Bu sistemler tamamen otonom olamaz" diyen Pathak, "öngörülebilir gelecekte" savunma uygulamalarının "insan müdahalesi" gerektireceğini ekledi. Robotun birinin "dost mu düşman mı" olduğunu nasıl belirleyeceği sorulduğunda Pathak, nihai kararın bir insan operatör tarafından verileceğini yineledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

