ABD-İran anlaşmasının adı ortaya çıktı: Tarih de verildi

ABD ile İran arasında haftalardır süren müzakere belirsizliğine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınından Al Arabiya'nın aktardığına göre, taraflar arasında şekillenmesi beklenen olası ön anlaşmanın adının "İslamabad Deklarasyonu" olması planlanıyor.

ÖN ANLAŞMA MUTABAKAT ZAPTI NİTELİĞİNDE

Haberde, bu deklarasyonun nihai anlaşma öncesinde imzalanacak bir mutabakat zaptı niteliği taşıyacağı ifade edildi. ABD ile İran heyetleri arasındaki bir sonraki görüşme turunun ise büyük olasılıkla 5 Haziran tarihinde yapılacağı bildirildi.

NİHAİ MÜZAKERELER YÜZ YÜZE YAPILACAK

Heyetlerin ancak nihai anlaşma müzakereleri başladığında yüz yüze geleceği belirtildi. Pakistan'ın, müzakere taraflarının hazır bulunmasına gerek kalmadan mutabakat zaptını kendi başına duyurmasının beklendiği kaydedildi.

BEYAZ SARAY'DAN 'GÜNLER KALDI' AÇIKLAMASI

İsmi 'İslamabad Deklarasyonu' olacağı öne sürülen ABD-İran anlaşmasıyla ilgili bir başka açıklama da Beyaz Saray'dan gelmişti. Washington yönetimi, müzakerelerin henüz bitmediğini ancak genel hatlarıyla bir anlaşma sağlandığını, sonuca varılması için "günler kaldığını" açıklamıştı.