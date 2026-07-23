ABD bir ülkeye daha giriyor: Trump'ın yeni savaşı ortaya çıktı

ABD yönetiminin son dönemde İran ve Venezuela'ya yönelik saldırgan politikalarının ardından, sıranın Afrika kıtasına geldiği iddia ediliyor. Washington Post gazetesinin mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi Mali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı JNIM örgütüne karşı askeri müdahale ihtimalini değerlendiriyor.

WASHINGTON POST'TAN YENİ İDDİA

Gazete, karar süreçlerinde yer alan isimlerin aktardığı bilgilere göre, Batı Afrika'daki bu oluşuma yönelik operasyon seçeneklerinin masaya yatırıldığını duyurdu. Yetkililer, henüz kesin bir karar alınmadığını ancak saha analizlerinin devam ettiğini belirtti.

MALİ'DE JNİM HEDEF ALINACAK İDDİASI

Mali'de faaliyet gösteren JNIM, bölgedeki istikrarsızlığın en önemli aktörlerinden biri olarak görülüyor. ABD'nin bu örgüte yönelik olası bir operasyonunun, Sahel bölgesindeki güvenlik dengelerini değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

ASKERİ SEÇENEKLER MASAYA YATIRILIYOR

Haberde, Beyaz Saray'ın henüz nihai bir karar vermediği ancak konunun üst düzey güvenlik toplantılarında ele alındığı ifade ediliyor. ABD yönetiminin, İran ve Venezuela'ya yönelik operasyonlarına bir yenisini ekleyip eklemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.