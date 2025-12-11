1 milyardan fazla insanı etkiliyorlar: İşte 'Dünyanın en güçlü kadınları'

Forbes, her yıl hazırladığı “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini yayımladı. Bu yılki listede siyasal karar alma süreçlerinden teknoloji yatırımlarına, küresel tedarik zincirlerinden finans sektörüne kadar çeşitli alanlarda etkili olan kadınlar yer aldı.

Siyasi liderler, listenin üst sıralarında yoğunlaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ilk iki sırayı paylaştı. Japonya’nın yeni başbakanı Sanae Takaichi de ilk kez listede üçüncü sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 3 EKONOMİSİNİ KADINLAR YÖNETİYOR

Listenin dikkat çeken başlıklarından biri, küresel ölçekli ekonomilerin yönetiminde kadın liderlerin sayısı oldu. Dünya genelindeki en büyük 25 ekonomiden yalnızca üçü kadınlar tarafından yönetiliyor. Bu sınırlı sayı, kadınların üst düzey siyasi temsilindeki yapısal engelleri ortaya koyarken, mevcut kadın liderlerin kritik dönemeçlerde görev yaptığı da vurgulanıyor. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekonomik açıdan belirleyici ülkelerde yönetim sorumluluğu üstlenen isimler arasında yer alıyor. Bu liderler, ülkelerinin ekonomi, güvenlik ve dış politika gündemlerinde önemli kararlar alarak küresel dengeleri etkiliyor.

LİSTEDE KIM KARDASHIAN DA VAR

Kim Kardashian listeye 71. sıradan girdi. Kardashian'ın şirketi Skims için 225 milyon dolar fon toplayarak 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Netflix’in KPop Demon Hunters ekibindeki kadınlar (100.), yaş, cinsiyet ve ülke sınırlarını aşan dev bir hayran kitlesini kontrol ediyor. Listede yer alan pek çok kişi gibi onların başarısı da hedef kitlelerini doğrudan kontrol etmelerinden geliyor.

Finans ve teknoloji alanındaki kadın yöneticiler de listede güçlü şekilde temsil edildi. Citi CEO’su Jane Fraser sekizinci sırada, AMD CEO’su Lisa Su ise onuncu sırada yer aldı.

Forbes, kadınların gelecek on yılı tanımlayacak sistemlerin başında olduğunu da vurguladı.

Yasama gücü, organizasyon şeması ya da örnek oluşturmaları yoluyla 1 milyardan fazla insanı etkileyen, toplam 37 trilyon dolarlık ekonomik güce sahip 100 kadının yer aldığı listenin ilk 10’u şöyle: