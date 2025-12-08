Trump, Netflix-Warner Brothers birleşmesinden endişeli: "Netflix çok büyük ben karar vereceğim"

Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, Netflix'in "büyük bir pazar payına" sahip olduğunu ve şirketlerin genel büyüklüğünün "sorun yaratabileceğini" söyledi.

İki şirket, Cuma günü Harry Potter ve Game of Thrones gibi Warner Brothers serilerini Netflix'e getirmek için anlaşmaya vardıklarını ve böylece yeni bir medya devi yaratacaklarını duyurdu.

Sektörde bazı kesimlerde endişeye yol açan planlanan anlaşma henüz rekabet otoriteleri tarafından onaylanmadı.

1997 yılında posta yoluyla DVD kiralama şirketi olarak kurulan Netflix, dünyanın en büyük abonelik tabanlı yayın hizmeti haline geldi. Film endüstrisinin uzun zamandır gördüğü en büyük anlaşma olan bu anlaşma, lider konumunu sağlamlaştıracak.

Anlaşmaya göre Looney Tunes, Matrix ve Yüzüklerin Efendisi gibi birçok küresel eğlence serisi Netflix'e taşınacak.

Anlaşmanın, Warner Bros'un 2026'nın ikinci yarısında operasyonlarını bölmesinin ardından tamamlanması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığının büyük birleşmeleri denetleyen rekabet birimi, birleşen şirketlerin yayın akışı pazarının çok büyük bir kısmını ele geçirmesi durumunda anlaşmanın yasayı ihlal ettiğini ileri sürebilir.

BÜYÜK SATIN ALMA

Netflix, Warner Bros. Discovery'i satın alarak özel bir anlaşmaya vardı

Trump, ABD'nin başkenti Washington'daki John F. Kennedy Center'da düzenlediği etkinlikte, Netflix'in "çok büyük bir pazar payına" sahip olduğunu ve anlaşma sağlanması halinde bu payın "çok artacağını" söyledi.

Trump, anlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin karara bizzat kendisinin dahil olacağını belirtirken, Netflix'in pazar payının büyüklüğüne de defalarca vurgu yaptı.

Netflix'in ortaklarından Ted Sarandos'un da yakın zamanda Oval Ofis'i ziyaret ettiğini ve şirketteki çalışmalarından dolayı kendisini övdüğünü söyledi.

"Ona büyük saygı duyuyorum. Harika bir insan. Sinema tarihinin en büyük işlerinden birini yaptı" dedi.

Sarandos, daha önce yaptığı açıklamada anlaşmanın yatırımcıları şaşırtmış olabileceğini kabul etmiş ancak bunun Netflix'in "önümüzdeki on yıllar boyunca" başarılı olmasını sağlayacak bir fırsat olduğunu söylemişti.

Netflix, Comcast ve Paramount Skydance gibi rakiplerini geride bırakarak Warner Bros. ile anlaşmaya vardı.

David Ellison başkanlığındaki Paramount Skydance, daha önce kablolu yayınlar da dahil olmak üzere Warner Bros.'un tamamını satın almaya çalışmıştı.

Warner Bros. satışa sunulmadan önce bu yaklaşımı reddetti.

David Ellison'ın milyarder babası Larry Ellison, Trump'ın yakın müttefiklerinden biri.

Amerika Doğu ve Batı Yazarlar Birliği, birleşmenin engellenmesini talep ederek, "Dünyanın en büyük yayın şirketinin en büyük rakiplerinden birini yutması, antitröst yasalarının önlemek için tasarlandığı şeydir" dedi.

Cuma günü yapılan açıklamada, "Sonuç olarak işler ortadan kalkacak, ücretler düşecek, eğlence sektöründeki tüm çalışanların koşulları kötüleşecek, tüketiciler için fiyatlar artacak ve tüm izleyiciler için içerik hacmi ve çeşitliliği azalacaktır" denildi.