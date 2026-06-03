Haritaları değiştirecek keşif! Okyanusun derinliklerinde 8. kıta bulundu

Pasifik Okyanusu’nun karanlık sularının altında, milyonlarca yıl önce süper kıtadan koparak yavaş yavaş su altına batan gizemli bir sekizinci kıta keşfedildi: Zealandia.

Hindistan’dan Daha Büyük Bir "Hayalet"

Peki, Yeni Zelanda’yı ve etrafındaki suları tam anlamıyla bir kıta yapan şey ne? Zealandia, yaklaşık 1,9 milyon mil karelik geniş bir kara parçasıdır; yani Hindistan’dan daha büyük, Avustralya’nın ise üçte ikisi büyüklüğündedir.

Günümüzde bu devasa kara kütlesinin %94’ü okyanus sularının altında gizli bir yaşam sürüyor. Suyun üzerinde kalmayı başaran ve bugün bizim görebildiğimiz kısımları ise sadece Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya ve birkaç küçük adadan ibaret. On yıllar boyunca bu bölgenin sadece birbirinden kopmuş kıtasal kabuk parçaları olduğu düşünülüyordu; fakat uydu yerçekimi haritaları ve derin deniz sondajları ezberleri bozdu.

Zealandia’yı Yeni Bir Kıta Yapan Kanıtlar Neler?

Bilim dünyasının Zealandia’yı sekizinci kıta olarak kabul etmesini sağlayan en önemli jeolojik kanıtlar şunlar:

Belirgin Yükseklik: Çevresindeki okyanus tabanından çok daha yüksek bir yükseltide yer almaktadır.

Zengin Kayaç Yapısı: Okyanus plakalarında değil, sadece kıtalarda görülen silika bakımından zengin granit ve kumtaşı gibi kayaç türlerini barındırmaktadır.

Kabuk Kalınlığı: Buradaki yer kabuğu ortalama 20 kilometre kalınlığındadır. Her ne kadar diğer ana kıtalardan daha ince olsa da, okyanus kabuğunun 7 kilometrelik kalınlığından katbekat daha kalındır.

Bu Dev Kıta Nasıl Sular Altında Kaldı?

Çok eski zamanlarda Zealandia; Antarktika, Avustralya, Güney Amerika, Afrika ve Hindistan’ı birleştiren o devasa eski süper kıta Gondwana’nın bir parçasıydı. Yaklaşık 100 milyon yıl önce, Zealandia günümüz doğu Avustralya’sından ayrıldı ve inanılmaz tektonik gerilmelere maruz kaldı.

Nick Mortimer önderliğindeki bilim insanlarına göre, kıtanın kabuğu farklı yönlerde öyle bir gerildi ki (ayrışma 65 dereceyi buldu), 40 kilometrelik normal kıta kalınlığı yarı yarıya incelerek 20 kilometreye düştü. Sonunda kabuk çatladı, parçalandı ve okyanus suları oluşan devasa çukura dolarak bugünkü Tasman Denizi’ni oluşturdu. Suların altında kalma süreci yaklaşık 85 milyon yıl önce başladı ve kıtanın tamamı yaklaşık 25 milyon yıl önce tamamen sulara gömüldü. Bu yavaş, acı verici ve geri döndürülemez süreç, sekizinci kıtayı sonsuza dek gözümüzden sakladı.

Dinozorların ve Kadim Ormanların Yurdu

Deniz dibinden toplanan 95 milyon yıllık kumtaşları ve 130 milyon yıldan daha eski granit kayalar, adeta bir zaman makinesi gibi geçmişi aydınlatıyor. Paleontolojik bulgular, bu kıta batarken üzerinde muazzam bir yaşamın geliştiğini kanıtlıyor:

Dinozor Kemikleri: Yeni Zelanda ve Chatham Adaları’nda Sauropod ve Ankilozor gibi devasa dinozorların kemikleri bulundu. Bu canlılar, kıtanın Gondwana’dan ayrılmasından sonra bile milyonlarca yıl boyunca Zealandia’da yaşamaya devam etmişlerdi.

Antik Bitki Sporları: Derin deniz sondajlarında elde edilen örneklerde polen ve bitki sporlarına rastlandı. Bu da bir zamanlar bu batık dünyada devasa ormanların ve karasal bir çevrenin var olduğunu doğrudan kanıtlıyor.

Sadece Bilimsel Değil, Milyar Dolarlık Ekonomik Bir Savaş!

Zealandia’nın resmi olarak sekizinci bir kıta sayılması sadece coğrafya kitaplarını değiştirmeyecek, aynı zamanda muazzam bir ekonomik güç savaşını da tetikleyecek.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, ülkeler kıta sahanlığının jeolojik olarak devam ettiğini kanıtlayabilirlerse, münhasır ekonomik bölgelerini okyanusun derinliklerine doğru genişletebiliyorlar. Bu durum, Yeni Zelanda’nın deniz tabanında yatan milyarlarca dolarlık minerallere, nadir elementlere ve hidrokarbon (petrol/doğalgaz) yataklarına doğrudan erişimini sağlayabilir.

Bir Başka Gizem: Ay'dan Daha Eski "Hayalet Kıta"

Denizlerin altındaki bu keşifler sürerken, bir çarpıcı haber de Antarktika'dan geldi. İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’ndan bilim insanları, kilometrelerce kalınlıktaki Antarktika buzlarının altında eski bir dünyanın kalıntılarını buldular. Bu kayıp "hayalet kıta"nın yaşının, uydumuz Ay’dan bile daha eski olduğu tahmin ediliyor! Görünüşe göre Dünya, ayaklarımızın altında henüz keşfedilmemiş daha pek çok sır saklıyor.