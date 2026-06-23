Galaksinin en eski objesi gözlemlendi: NASA açıkladı

Güneş Sistemi'nin dışından gelen üçüncü ziyaretçi olan 3I/ATLAS, Temmuz 2025'te keşfedildi. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Martin Cordiner liderliğindeki araştırma, Nature dergisinde yayımlandı. Bulgulara göre kuyruklu yıldız, yaklaşık 4,5 milyar yıllık Güneş Sistemi'nden çok daha eski, 12 milyar yıla kadar varan bir yaşa sahip olabilir.

10 MİLYAR YIL ÖNCEKİ DÖNEME DAYANIYOR OLABİLİR

Kuyruklu yıldızın Samanyolu'ndaki tam kökeni bilinmiyor. Ancak yıldızlararası nesnelerin, yeni bir gezegenin oluşumu sırasında fırlatılan malzemelerden oluştuğu düşünülüyor. 3I/ATLAS, milyarlarca yıl boyunca galakside dolaşmış olabilir. Kuyruklu yıldızın kimyasal olarak zenginleşmemiş olması, yıldız oluşum bölgelerine yakın bir yerde oluştuğuna işaret ediyor. Bu özellikleriyle 3I/ATLAS, yaklaşık 10 milyar yıl önceki "kozmik öğle" döneminden kalma bir kalıntı olabilir.

DAHA FAZLA GÖZLEM YAPILACAK

Daha önceki yıldızlararası nesneler olan 1I/'Oumuamua (2017) ve 2I/Borisov (2019), bu tür izotop kanıtlarını toplayacak kadar parlak değildi. Hubble Uzay Teleskobu, Kasım 2025'te Dünya'dan yaklaşık 286 milyon kilometre uzaktayken kuyruklu yıldızın görüntülerini yakaladı. Ekim 2025'te ise iki Mars yörünge aracı, Mars'tan yaklaşık 30 milyon kilometre uzaklıktaki kuyruklu yıldızı görüntüledi.

Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda özellikle Şili'deki yeni Vera C. Rubin Gözlemevi ile daha fazla yıldızlararası nesne keşfetmeyi bekliyor.