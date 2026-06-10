NASA salı günü düzenlediği basın toplantısında Artemis III mürettebatını resmen tanıttı. Görevi 7 bin saat uçuş deneyimine sahip Randy Bresnik komuta edecek. Pilot koltuğunda İtalyan Hava Kuvvetleri'nde albay ve test pilotu olan Luca Parmitano oturacak. Görev uzmanları ise Andre Douglas ve Frank Rubio olarak belirlendi. Yedek mürettebat üyesi Bob Hines oldu.

Frank Rubio, 2022-2023 yılları arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 371 günle bir Amerikalı astronot için en uzun tekli uzay uçuşu rekorunu elinde tutuyor. Aynı zamanda aile hekimi ve Black Hawk helikopter pilotu olan Rubio'nun yanı sıra Douglas da Sahil Güvenlik yedek komutanı olarak görev yapıyor.

AY'A İNMEK YERİNE YÖRÜNGEDE TEST YAPILACAK

Artemis III yıllarca 1972'deki Apollo 17'den bu yana insanları Ay yüzeyine taşıyacak ilk görev olarak planlanıyordu. Ancak NASA şubat ayında programda köklü bir değişikliğe gitti ve bu görevi alçak Dünya yörüngesinde test uçuşuna çevirdi. Ay inişi hedefi en erken 2028'deki Artemis 4'e kaydırıldı.

Yeni planlamaya göre mürettebat Orion uzay aracıyla fırlatılacak ve yaklaşık iki hafta boyunca Dünya yörüngesinde kalacak. Bu süre zarfında önce Blue Origin'in Blue Moon aracıyla yaklaşık 2 gün, ardından SpaceX'in Starship aracıyla yaklaşık 1 gün kenetli kalarak yaşam destek sistemleri ve buluşma prosedürleri test edilecek. Görev toplamda üç ayrı fırlatma gerektiriyor.

NASA Başkan Yardımcısı Vekili Yardımcısı Jeremy Parsons görevin mantığını şöyle özetledi:

"Bu görev, Ay yüzeyine ayak bastığımızda gelecekteki mürettebatın daha güvenli ve nihayetinde başarılı olması için hesaplanmış riskler alacak şekilde kasıtlı olarak tasarlandı."

Bu yaklaşım 1969'daki Apollo 9 göreviyle benzerlik taşıyor. O görevde de Apollo 11'den aylar önce Dünya yörüngesinde ay modülü test edilmişti.

GECİKMELER VE ROKET PATLAMASI

Artemis III görevinin geliştirilmesi sırasında Hem SpaceX hem de Blue Origin iniş araçlarının üretiminde gecikmeler yaşadı. Mayıs sonunda Blue Origin'in Blue Moon'u uzaya taşıyacak New Glenn roketi test sırasında patladı ve şirketin tek fırlatma rampası hasar gördü. Bu gelişme takvim konusunda soru işaretleri yarattı.

Ancak NASA Yöneticisi Jared Isaacman basın toplantısının ardından muhabirlere, "Gelecek görevlerin planlandığı gibi ilerleyeceğinden son derece eminim. 2028 sonundan önce Ay'a geri döneceğiz" diyerek göreve olan inancı pekiştirdi.

Görev komutanı Bresnik ise önlerindeki zorlu süreci şu sözlerle tanımladı:

"Uzay uçuşu zordur. İşte bu yüzden en önemli Artemis görevi her zaman bir sonraki Artemis görevi olacaktır. Bundan sonra yapacağımız her bir görev daha zorlu ve daha karmaşık olacak."

Blue Origin'in Ay Kalıcılığı Kıdemli Başkan Yardımcısı John Couluris de çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Çabalarımızı iki katına çıkardık ve ilerliyoruz" dedi.