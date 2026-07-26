Yan etkisiz kilo verme umudu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Obezite tedavisinde kullanılan Ozempic benzeri ilaçlara alternatif olabilecek yeni bir molekül, bilim dünyasında heyecan yarattı. Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, iştahı baskılayarak kilo kaybını destekleyen ve doğal olarak vücutta bulunan BRP adlı bir peptit keşfetti. İlk deneylerde molekülün, Ozempic’e benzer etki gösterirken yaygın yan etkileri oluşturmadığı görüldü.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA BULUNDU

Araştırmacılar, insan vücudundaki binlerce proteini yapay zeka ile analiz ederek BRP isimli peptidi tespit etti. Laboratuvar çalışmalarında molekülün beynin açlık ve tokluk merkezini hedef aldığı, bu sayede iştahı azaltarak kilo kaybını desteklediği belirlendi.

YAN ETKİLER GÖZLENMEDİ

ScienceDaily'in haberine göre, Fareler ve minyatür domuzlar üzerinde yapılan deneylerde BRP uygulanan hayvanların daha az yemek yediği ve yağ kütlesinde azalma görüldüğü aktarıldı. Araştırmacılar, semaglutid içeren Ozempic ve benzeri ilaçlarda görülebilen mide bulantısı, kabızlık ve belirgin kas kaybı gibi yan etkilere ise bu deneylerde rastlanmadığını bildirdi.

İNSANLARDA HENÜZ DENENMEDİ

Uzmanlar, sonuçların umut verici olmasına rağmen araştırmanın henüz hayvan deneyleriyle sınırlı olduğunun altını çiziyor. BRP’nin insanlar için güvenli ve etkili olup olmadığının anlaşılması için klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle molekülün yakın zamanda tedavide kullanılacağı anlamına gelmiyor.