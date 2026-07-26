Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam Yan etkisiz kilo verme umudu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Yan etkisiz kilo verme umudu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Yeni geliştirilen doğal BRP molekülü, hayvan deneylerinde Ozempic’e benzer şekilde iştahı baskılayıp kilo kaybını destekledi. Araştırmacılar, yaygın yan etkilerin görülmediğini belirtirken, insan deneylerinin henüz başlamadığını vurguladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yan etkisiz kilo verme umudu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Obezite tedavisinde kullanılan Ozempic benzeri ilaçlara alternatif olabilecek yeni bir molekül, bilim dünyasında heyecan yarattı. Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, iştahı baskılayarak kilo kaybını destekleyen ve doğal olarak vücutta bulunan BRP adlı bir peptit keşfetti. İlk deneylerde molekülün, Ozempic’e benzer etki gösterirken yaygın yan etkileri oluşturmadığı görüldü.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA BULUNDU

Araştırmacılar, insan vücudundaki binlerce proteini yapay zeka ile analiz ederek BRP isimli peptidi tespit etti. Laboratuvar çalışmalarında molekülün beynin açlık ve tokluk merkezini hedef aldığı, bu sayede iştahı azaltarak kilo kaybını desteklediği belirlendi.

YAN ETKİLER GÖZLENMEDİ

ScienceDaily'in haberine göre, Fareler ve minyatür domuzlar üzerinde yapılan deneylerde BRP uygulanan hayvanların daha az yemek yediği ve yağ kütlesinde azalma görüldüğü aktarıldı. Araştırmacılar, semaglutid içeren Ozempic ve benzeri ilaçlarda görülebilen mide bulantısı, kabızlık ve belirgin kas kaybı gibi yan etkilere ise bu deneylerde rastlanmadığını bildirdi.

Zayıflama iğnelerinin yan etkisi ortaya çıktı: Kör eden hastalığa yol açtığı açıklandıZayıflama iğnelerinin yan etkisi ortaya çıktı: Kör eden hastalığa yol açtığı açıklandı

İNSANLARDA HENÜZ DENENMEDİ

Uzmanlar, sonuçların umut verici olmasına rağmen araştırmanın henüz hayvan deneyleriyle sınırlı olduğunun altını çiziyor. BRP’nin insanlar için güvenli ve etkili olup olmadığının anlaşılması için klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle molekülün yakın zamanda tedavide kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sağlık İlaç
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro