Ukraynalı göçmenler Rusya'nın saldırısını protesto etti

Yayınlanma:
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir grup göçmen, Rusya ile savaşta esir düşen askerler için eylem yaptı.

Beyoğlu, Şişhane Meydanı'nda toplanan Ukraynalı grup, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Rusya'nın devam eden saldırılarını protesto etti.

Ukrayna Ulusal Marşı'nın da okunduğu eyleme, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve eşi de katıldı.

ukraynalilar-rusyayi-protesto-etti.jpg

Başkonsolos Nedilskyi, AA muhabirine, Ukrayna'nın barış için her şeyi yapacağını, konuşmaya ve görüşmeye açık olduklarını söyledi.

Nedilskyi, "Toprak bütünlüğümüzü koruyarak her türlü barışa açığız ama Rusya her zamanki gibi oyun oynuyor. Rusya, hiçbir türlü barış istemiyor, her zaman bir sebep buluyor." diye konuştu.

Savaş sırasında esir düşen ve takas yoluyla kurtulan eski bir Ukrayna askeri ise Türkiye'nin Ukrayna ile olan dayanışmasını yaptığı diplomatik girişimlerle defalarca gösterdiğini belirterek, minnettar olduklarını kaydetti.

Rusya'nın yasaları tanımadığını savunan eski asker, "Rus esaretinde olan binlerce askerimiz var. Lütfen yanımızda yer alın, yakınlarımıza yardımcı olun. Yakınlarımızın yardımınıza ihtiyacı var." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

