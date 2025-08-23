Trump şart koştu! Rusya'yı böyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir hafta sonra, Ukrayna’da barış anlaşması yönünde iki hafta içinde ilerleme kaydedilmemesi halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını belirtti.

Trump, gazetecilere Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Ukrayna savaşına ilişkin ''Ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak: Bu, ya büyük yaptırımlar, ya büyük gümrük tarifeleri, ya ikisi birden, ya da hiçbir şey yapmayıp 'bu sizin kavganız' demek olacak'' dedi.

Trump, bu hafta Rusya’nın Ukrayna’daki bir Amerikan şirketine ait fabrikaya düzenlediği ve çalışanlardan bazılarının yaralandığı saldırıdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Trump, Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları arasında olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere, ''Putin ve Zelenski birlikte çalışacak mı göreceğiz. Biraz yağ ile sirke gibi'' dedi.

ZİRVE İÇİN ŞART KOŞTU

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kendisiyle Putin arasında yapılması planlanan bir zirveyi engellemek için elinden geleni yaptığını savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir görüşme için gündemin hazır olmadığını ifade etti. Lavrov NBC’ye yaptığı açıklamada, ''Putin, zirve için gündem hazır olduğunda Zelenskiy ile görüşmeye hazır. Ama bu gündem şu anda hiç hazır değil” dedi. Moskova “ön koşullar olmadan liderler zirvesi yapılamayacağını'' savunuyor.

"RUSYA SÜRECİ OYALIYOR"

ABD Başkanı, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile görüştükten sonra, pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Putin-Zelenski zirvesi için hazırlıklara başlandığını açıklamıştı. Zelenskiy ise Rusya’yı süreci oyalamakla suçladı.

Trump, Alaska’da Putin zirvesinden kısa bir süre önce yaptırım seçeneğini gündeme getimekten kaçınmıştı. Trump, Putin’le görüşmesinin ardından bu seçeneği ilke kez dün gündeme getirdiği ifade edildi.