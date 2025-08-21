Rusya, Ukrayna'ya saldırdı

Rusya, Ukrayna'ya saldırdı
Yayınlanma:
Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kostiantynivka kentine saldırı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kostiantynivka kentine saldırı düzenledi.

YIKIMA NEDEN OLDU

Merkez pazar yeri saldırılarda büyük ölçüde yıkıldı. Bölge sakinleri, kullanılamaz hale gelen tezgâhlarında geride kalan eşyalarını toplamaya çalıştı.Yerleşim yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken çıkan yangınlar Ukraynalı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

yeni-proje-48.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

