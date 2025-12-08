Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yağmurla karışan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, virajı alamayarak trafik levhası direğine çarptı.
Edinilen bilgiye göre, 336 Arnavutköy–Eminönü hattında çalışan otobüs, Malkoçoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Virajı alamayan otobüs trafik levhasına çarparak durabildi.
Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araçta hasar oluştu.
Çarpmanın ardından otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgede trafik uzun süre tek şeritten sağlanabildi. Olay yerine polis, itfaiye ve İETT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası otobüs bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı