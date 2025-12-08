Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı

Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Yayınlanma:
Arnavutköy–Eminönü hattında sefer yapan İETT otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak trafik levhası direğine çarptı. Yaralanan olmazken, bölgedeki trafik yaklaşık 2 saat boyunca aksadı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yağmurla karışan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, virajı alamayarak trafik levhası direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 336 Arnavutköy–Eminönü hattında çalışan otobüs, Malkoçoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Virajı alamayan otobüs trafik levhasına çarparak durabildi.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araçta hasar oluştu.

İstanbul'da 10 ilçe için su kesintisi uyarısıİstanbul'da 10 ilçe için su kesintisi uyarısı

Sultangazi'de yıkım faciası: Kentsel dönüşümde yıkılan bina bitişikteki 5 katlı apartmanı harabeye çevirdiSultangazi'de yıkım faciası: Kentsel dönüşümde yıkılan bina bitişikteki 5 katlı apartmanı harabeye çevirdi

Çarpmanın ardından otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgede trafik uzun süre tek şeritten sağlanabildi. Olay yerine polis, itfaiye ve İETT ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası otobüs bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Yaşam
Göle uzun namluluyla ateş etti: Gözaltına alındı
Göle uzun namluluyla ateş etti: Gözaltına alındı
Cemil Tugay: Yerel yönetimler halk sağlığında aktif rol almalı
Cemil Tugay: Yerel yönetimler halk sağlığında aktif rol almalı