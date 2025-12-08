İstanbul'da 10 ilçe için su kesintisi uyarısı

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, önceki gece yarısından itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bıraktı. AKOM verilerine göre Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere kentin birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Metrekareye 5 ile 67 kilogram arasında yağışın düştüğü kentte, bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Önceki gün yüzde 17.12 seviyesinde seyreden doluluk oranı, yağışların ardından dün itibarıyla yüzde 17.66’ya yükseldi.

ENERJİ MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMA NEDENİYLE 4 SAATLİK KESİNTİ

Barajlardaki bu kısmi artış sevindirirken, İSKİ Genel Müdürlüğü teknik bir zorunluluk nedeniyle su kesintisine gidileceğini açıkladı. İSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını sağlayan Enerji Dağıtım Merkezi'nde revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu çalışma kapsamında 09 Aralık 2025 Salı günü, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında 10 ilçede toplam 109 mahalleye su verilemeyecek.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELERİN TAM LİSTESİ

İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Salı günü su alamayacak bölgeler şunlar:

Eyüpsultan: Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

Kağıthane: Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler Mahalleleri.

Beyoğlu: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni Mahalleleri.

Şişli: Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye Mahalleleri.

Beşiktaş: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Esenler: Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis Mahalleleri.

Bağcılar: Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet Mahalleleri.

Sultangazi: Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği Mahalleleri.