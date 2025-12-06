Sultangazi'de yıkım faciası: Kentsel dönüşümde yıkılan bina bitişikteki 5 katlı apartmanı harabeye çevirdi

Sultangazi'de yıkım faciası: Kentsel dönüşümde yıkılan bina bitişikteki 5 katlı apartmanı harabeye çevirdi
Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir bina, bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanın tamamında hasar oluşturdu. Bazı dairelerin balkon duvarları yıkılırken, pencereleri patladı ve duvarlarında derin çatlaklar meydana geldi.

Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkım işlemleri sırasında büyük bir ihmal yaşandığı öne sürüldü. Yıkım yapılan binanın hemen bitişiğindeki 5 katlı apartmanın bütün daireleri ciddi zarar gördü. Toplamda 5 dairenin bulunduğu apartmanda duvarlarda derin çatlaklar oluştu, bir dairenin balkon duvarı yıkılırken, başka bir dairenin ise penceresi patladı.

yangin-2.jpg

"HER YERDE ÇATLAKLAR, KIRIK VAR"

Apartman sahibi Naciye Yazıcı, yaşadığı mağduriyeti anlatırken yetkililere seslendi. Astım hastası olduğunu ve kış ortasında zor durumda kaldıklarını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"5 tane daire var, zarar görmeyen yok. Her yeri çatlatmışlar. Bu seferkinde evimi hurdaya döndürdüler. Biz astım hastasıyız ailece. Dedik ki yazın yıkın da perişan olmayalım, yıkmadılar. Bu soğukta kırdılar. Her yerde çatlaklar, kırık var. 'Yapacağız' diyorlar ama onarım için kullanılacak malzemenin kendi duvar malzememizden daha kalitesiz olacağını düşünüyorum."

Sancaktepe'de yangın! Anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldıSancaktepe'de yangın! Anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

Yazıcı, yapılacak onarımın da evin eski haline gelmesini sağlamayacağını düşündüğünü belirterek, yıkım yapan firmaların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ne o adamın kafası yorulsun ne onlar yorulsun. Güzel olsun yapılacak şey. Bir günde olacağına üç günde olsun. Komşuya zarar vermeden, sorunsuz, güzel olsun." dedi.

yangin-3.jpg

Yıkım şirketinin dairelerde oluşan hasarı gidermek için onarım işlemlerine başlayacağı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

