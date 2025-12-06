Sancaktepe'de yangın! Anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın asansörünün makine odasında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yoğun dumanın binaya yayılmasına neden oldu.

Yangın sırasında bir anne ile çocuğunun asansörde mahsur kaldığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Apartmana dolan yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinlerini itfaiye ekipleri tahliye ederken, asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu da kurtarıldı.

Katliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağını

Yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli ile asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu, yoğun dumandan etkilendikleri için ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.