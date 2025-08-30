Sabah uyanır uyanmaz yapmamanız gereken 5 şey

Güne zinde başlamak, hem enerji seviyesini yükseltmek hem de gün boyu verimliliği artırmak için önemli. Ancak uzmanlar, sabah ilk yapılan bazı alışkanlıkların vücuda zarar verebileceğine dikkat çekiyor. Bunların başında, uyanır uyanmaz telefon veya sosyal medya kontrolü geliyor. Bildirimlere hemen bakmak, stres hormonlarının salgılanmasını tetikleyerek güne gergin başlanmasına yol açıyor.

Ekran karşısında saatlerce kalmak körlüğe götürebilir

Kahvaltı öncesinde doğrudan kahve tüketmek, mideyi uyarıp asit oranını artırarak sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Ağır egzersiz yapmak ise kas ve eklem sağlığını zorlayabilir, özellikle aç karna yapılan hareketlerde yaralanma riski yükseliyor. Plansız ve telaşlı hareket etmek, dikkatsizliğe ve kaza riskine neden olurken, su tüketimini ihmal etmek de vücudun nem dengesini bozabiliyor.

Uzmanlar, güne başlamadan önce hafif esneme hareketleri yapmak, su içmek ve kahvaltıdan önce kısa bir nefes molası vermenin faydalı olduğunu belirtiyor. Bu yöntemler, gün boyu enerjiyi artırırken fiziksel ve zihinsel sağlığı destekliyor.

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları