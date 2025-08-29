Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları

Pek çoğumuz uyurken çeşitli sebeplere telefonumuzu yanı başımızda tutuyoruz. Ancak uzmanlar, uyurken telefonu yakınınızda bulundurmanın uyku düzeninden kalp sağlığına kadar birçok riski beraberinde getirdiği konusunda uyarıyor.

Günümüzde birçok kişi telefonu başucunda tutarak uyumayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, uyku kalitesini ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre telefon ekranından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayarak uykuya dalmayı geciktiriyor. Ayrıca gece boyunca gelen bildirimler, uykunun bölünmesine ve derin uyku evresinin bozulmasına yol açıyor.

Uzmanlar, yatak odasında telefonu şarjda bırakmanın da risk taşıdığını belirtiyor. Elektromanyetik dalgalara uzun süreli maruz kalmak, özellikle kalp ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, sabah uyandığında ilk olarak telefona bakmak, stres hormonlarını tetikleyerek günün geri kalanında kaygı seviyesini yükseltebiliyor.

Uyku hijyeni açısından yatak odasında elektronik cihaz bulundurulmaması tavsiye ediliyor. Telefonun yatak odasından çıkarılması, hem daha hızlı uykuya dalmayı sağlıyor hem de uyku kalitesini artırıyor. Bunun yerine alarm için klasik saat kullanılması öneriliyor.

