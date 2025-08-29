Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?

Dünyanın en çok yatırım yapılan alan olan "altın", neredeyse her büyük olayda değerine değer katan, değeri kolay kolay düşmeyen bir yatırım aracı. Türkiye'de de milyonlarca yatırımcısı bulunan altın yükselişini sürdürüyor.

Bu yapısıyla "güvenilir liman" olarak adlandırılan altının değerinin nasıl belirlendiği ise merak ediliyor. İşte çoğu kimsenin bilmediği sorunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI LONDRA'DAN BELİRLENİYOR

Altın fiyatları, dünya genelinde Londra Külçe Piyasası Birliği tarafından belirlenen ons fiyatına bağlı olarak şekilleniyor. Bir ons altın, 31,10 gram altına denk geliyor ve uluslararası piyasalarda Amerikan doları üzerinden işlem görüyor. Türkiye’de gram altının fiyatı ise ons değeri ile dolar/TL kuru çarpılarak hesaplanıyor.

KUYUMCULAR İLE BANKALARDA FİYATLAR NEDEN FARKLI?

Kuyumcu vitrinlerinde görülen fiyatlar sadece bu hesaplamadan ibaret değil. Üzerine işçilik, rafinaj, taşıma ve vergi maliyetleri de ekleniyor. Bu nedenle özellikle çeyrek, yarım ve tam altın gibi ziynet ürünlerinin fiyatı bankalarda görülen rakamlardan daha yüksek oluyor.

Bankalarda işlem gören altın fiyatları ise işçilikten arındırılmış “saf altın” üzerinden hesaplanıyor. Bu yüzden yatırım amaçlı gram altın alımlarında bankalar ile kuyumcular arasında fiyat farkı oluşuyor.

Uzmanlar, fiyatların aynı gün içinde farklılık göstermesinin nedeninin de piyasalardaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesi olduğunu, döviz kurundaki değişimlerin anında altına yansıdığını belirtiyor.

