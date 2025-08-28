Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı

Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Türkiye genelinde ormanlarımızı küle çeviren orman yangınlarının ardından Balıkesir'de komandolar, 7 gün 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Bu yıl Türkiye genelinde meydana gelen büyük çapta yangınlarında, on binlerce dönüm ormanlık alan yok olurken, yangınların aynı birçok noktada başlaması, sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

Yangınlardan etkilnen illerin başında gelen Balıkesir'de de orman yangınlarını önlemek için denetimlerini artıran İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, atlı birlikler ve asayiş timleri, ormanlık alanlarda 24 saat esasına göre nöbet tutmaya başladı.

balikesir-jandarma-nobeti.jpg

Kentte 21 Mayıs 2025 günü Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişler, 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında kısıtlandı.

Ayrıca anız yangınlarını önlemek amacıyla ek tedbirler ve hasat ile balya bağlama işlemlerine yönelik yasaklamalar da devreye sokuldu.

balikesir-jandarma-nobeti-2.jpg

Bu kararlar kapsamında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, atlı ve motorize jandarma birimleri ile sivil unsurların desteğiyle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde kontroller sıklaştırıldı.

Bölgede 24 saat esasına göre nöbet tutan ekipler, insansız hava araçları (İHA) ve dronlar kullanarak, yangına hassas bölgelerde düzenli uçuşlar gerçekleştiriliyor.

balikesir-jandarma-nobeti-3.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

