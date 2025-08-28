Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor

İngiltere'nin bir zamanlar en büyük indirim mağazalarından olan Poundland, yaşadığı ekonomik darboğazdan dolayı 68 mağazasını kapatma kararı aldı.

Türkiye'deki 1 milyoncu geleneğinin İngiltere'deki örneği olan Poundland, giyimden otomobil parçalarına, kuru gıdadan, oyuncaklara, hırdavattan, mobilyaya ve çeşitli bakkal ürünlerini 1 ve 2 avroya satmasıyla biliniyordu.

Ancak Poundland, son yıllarda ucuzluğundan daha çok yaşadığı ekonomik krizle gündemde. Perakende mağazası, mahkemeden aldığı onayın ardından kapsamlı yeniden yapılanma planı kapsamında dev mağaza kapanışlarına hazırlanıyor.

Haziran ayında yalnızca 1 sterline satılan şirket, 68 mağazasını kalıcı olarak kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

İFLASTAN KURTULUŞ PLANI

Şirket yetkilileri, salı günü görülen duruşmada söz konusu planın Poundland’in iflastan kurtulmasını sağlayacağını ifade etti. Avukatlar, plan onaylanmadığı takdirde şirketin 7 Eylül’e kadar nakit sıkıntısına girme ihtimali bulunduğunu belirtti.

YENİ KAPANIŞLAR YOLDA

Poundland, halihazırda birçok mağazasını kapattı. Mahkemenin verdiği izinle, mevcut kira sözleşmelerini erken sonlandırabilecek ve yeni kapanışları hayata geçirebilecek.

Kapanacak mağazaların kesin tarihleri ilerleyen aylarda açıklanacak. Bu süreçte çalışanlara da bilgilendirme yapılacağı bildirildi. Ek kapanışların yıl sonuna doğru duyurululacağı değerlendiriliyor.

