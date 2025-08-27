Market raflarında sıklıkla görülen ünlü süt markası hakkında soruşturma

Market raflarında sıklıkla görülen ünlü süt markası hakkında soruşturma
Yayınlanma:
Rekabet Kurulu, zincir marketlere de üretim yapan ünlü süt markası hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre soruşturma, markanın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti için başlatıldı.

Ön araştırmanın tamamlandığı soruşturmada, "Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de üreten şirket, bahse konu rekabet ihlalleri nedeniyle ilgili kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Yatırımcılar Nvidia'ya bakarken S&P500 rekor seviyede kapandı
Yatırımcılar Nvidia'ya bakarken S&P500 rekor seviyede kapandı
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor
Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir