Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı

Trabzon, Türkiye'de Arpaların hem seyahat hem de konut alarak vatandaşlık aldıkları illerin başında geliyor. Öyleki Trabzon Havalimanı’na yönelik en yoğun dış hat uçuşları Körfez ülkelerinden gerçekleşti. Ancak son zamanlarda bu tersine dönmeye başladı.

Arapların kenti terk etmesiyle gelirlerinde ciddi kayıp yaşayan esnaf, durumdan tedirgin olurken, haftalık ve aylık ziyaretlerle bölgeyi tercih eden turistlerin sayısında son dönemde gözle görülür bir azalma meydana geldi.

KONUT ALARAK VATANDAŞLIK ALANLAR DA KAÇIYOR

Temiz havası ve yeşil doğasıyla kendisine hayran bıraktıran Trabzon'dan konut alarak vatandaşlık elde eden Arap turistlerin önemli bir kısmı, uzun süreli konaklamalarla Karadeniz’i ziyaret etmeyi tercih ediyordu.

Ancak uzmanlara göre bölgedeki yabancı turist sayısındaki ciddi düşüşün altındaki en büyük sebep, fahiş fiyatlar .

