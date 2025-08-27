Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı

Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Yayınlanma:
Trabzon'da gayrimenkul satın alarak vatandaşlık alan Araplar, son yıllarda kenti terk etmeye başladı. Tersine dönen göç dalgasının nedeni belli oldu.

Trabzon, Türkiye'de Arpaların hem seyahat hem de konut alarak vatandaşlık aldıkları illerin başında geliyor. Öyleki Trabzon Havalimanı’na yönelik en yoğun dış hat uçuşları Körfez ülkelerinden gerçekleşti. Ancak son zamanlarda bu tersine dönmeye başladı.

Arapların kenti terk etmesiyle gelirlerinde ciddi kayıp yaşayan esnaf, durumdan tedirgin olurken, haftalık ve aylık ziyaretlerle bölgeyi tercih eden turistlerin sayısında son dönemde gözle görülür bir azalma meydana geldi.

trabzon-arap-turistler-001.jpg

41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

KONUT ALARAK VATANDAŞLIK ALANLAR DA KAÇIYOR

Temiz havası ve yeşil doğasıyla kendisine hayran bıraktıran Trabzon'dan konut alarak vatandaşlık elde eden Arap turistlerin önemli bir kısmı, uzun süreli konaklamalarla Karadeniz’i ziyaret etmeyi tercih ediyordu.

Ancak uzmanlara göre bölgedeki yabancı turist sayısındaki ciddi düşüşün altındaki en büyük sebep, fahiş fiyatlar.

Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilirKimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
Kimse dikkat etmiyor!
Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Son Dakika | Tutuklanan İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı şirkete kayyum atandı
Son Dakika | Tutuklanan İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı şirkete kayyum atandı
Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz
Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz
ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı
ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı