Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yatırım denilince en güvenilir liman olarak altını görüyor. Ancak altın sadece kuyumculardan alınmıyor. Gün içinde evimizde, iş yerimizde elimizin altındaki birçok üründe değerli metal mevcut.

Elektronik cihazlar, eski takılar ve hatta bazı medikal ürünler, çoğu kişinin farkında olmadan elinde bulundurduğu altın kaynakları arasında gösteriliyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu ürünlerin geri dönüştürülmesi, bireylere ekonomik katkı sağlamasının yanında aynı zamanda çevre temiszliği açısından da önem taşıyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARIN İÇİNDEKİ SAKLI SERVET

Telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon gibi elektronik cihazların içindeki devre kartlar, paslanmayan ve yüksek elektrik iletkenliğine sahip olmasından dolayı altın kaplamalardan oluşuyor. Özellikle kullanılmayan cep telefonları, bilgisayar anakartları ve bazı televizyon kartları, sanılandan çok daha fazla miktarda altın içeriyor.

ELİMİZİN ALTINDAKİ ALTINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

Uzmanlar, kullanmadığımız, çöpe atmayı düşündüğümüz elektronik aletlerin içindeki değerli metalleri, geri dönüşüm merkezlerine veya özel maden geri kazanım firmalarına teslim edilmesini öneriyor.

Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra, doğayı korumanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor.

