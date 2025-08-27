Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir

Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
Yayınlanma:
Kullanmadığımız, eskiyen, çöpe atmayı düşündüğümüz elektronik aletler aslında altın değerinde olabilir. Elimizin altında saklı duran bu küçük hazine, doğru şekilde değerlendirildiğinde hem maddi kazanç sağlıyor hem de çevreye katkı sunuyor.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yatırım denilince en güvenilir liman olarak altını görüyor. Ancak altın sadece kuyumculardan alınmıyor. Gün içinde evimizde, iş yerimizde elimizin altındaki birçok üründe değerli metal mevcut.

Elektronik cihazlar, eski takılar ve hatta bazı medikal ürünler, çoğu kişinin farkında olmadan elinde bulundurduğu altın kaynakları arasında gösteriliyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu ürünlerin geri dönüştürülmesi, bireylere ekonomik katkı sağlamasının yanında aynı zamanda çevre temiszliği açısından da önem taşıyor.

İhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladıİhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladı

ELEKTRONİK CİHAZLARIN İÇİNDEKİ SAKLI SERVET

Telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon gibi elektronik cihazların içindeki devre kartlar, paslanmayan ve yüksek elektrik iletkenliğine sahip olmasından dolayı altın kaplamalardan oluşuyor. Özellikle kullanılmayan cep telefonları, bilgisayar anakartları ve bazı televizyon kartları, sanılandan çok daha fazla miktarda altın içeriyor.

ELİMİZİN ALTINDAKİ ALTINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

Uzmanlar, kullanmadığımız, çöpe atmayı düşündüğümüz elektronik aletlerin içindeki değerli metalleri, geri dönüşüm merkezlerine veya özel maden geri kazanım firmalarına teslim edilmesini öneriyor.

Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra, doğayı korumanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor.

Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjdeKişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
Kimse dikkat etmiyor!
Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Son Dakika | Tutuklanan İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı şirkete kayyum atandı
Son Dakika | Tutuklanan İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı şirkete kayyum atandı
Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz
Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz
ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı
ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı