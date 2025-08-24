İhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladı

İhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladı
Yayınlanma:
SGK Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, BAĞ-KUR’da ihya işlemlerinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Önceden silinen ve dondurulan hizmet sürelerinin yeniden canlandırılması anlamına gelen "ihya başvurusuna" ilişkin yanlış bilinen çok sayıda konu var.

SGK Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

mehmet-akif-cenkci.jpeg
SGK Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci

BAĞ-KUR’da ihya başvurularında Tarım BAĞ-KUR ve Esnaf BAĞ-KUR sigortalılıkları ayrı ayrı değerlendirildiğne dikkat çeken Cenkci, "Sigortalının her iki statüde de hizmeti varsa, hangi statüyü ihya etmek istediğini dilekçesinde açıkça belirtmesi gerekir. Ancak dilekçesinde bunu belirtmemişse, sosyal güvenlik merkezi her iki statü için de ayrı ayrı borç hesaplaması yapmalı ve sonucu sigortalıya tebliğ etmelidir" ifadelerini kullandı.

Yasak mı, anayasal hak mı? Memurun grev gerçeği!Yasak mı, anayasal hak mı? Memurun grev gerçeği!

İhya işlemlerinde çıkarılan borcun tamamının ödenmesinin esas olduğunu vurgulayan Cenkci, uygulamada dönem farkına göre değişiklikler bulunduğunu belirterek maddeler halinde sıraladı:

- Eğer sigortalının hem Tarım Bağ-Kur hem Esnaf Bağ-Kur hizmetleri mevcutsa ve bunların her ikisi de 01.10.2008 sonrası döneme aitse, ihyanın tamamının ödenmesi zorunludur.

- Ancak hizmetlerden biri 01.10.2008 sonrası, diğeri ise 01.10.2008 öncesi döneme aitse, bu durumda sigortalının yalnızca birini ödemesi yeterlidir. Diğer ihyayı ödemesi konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

- Ayrıca, sigortalının iki farklı ihyası (Tarım Bağ-Kur ve Esnaf Bağ-Kur) varsa ve bunlardan biri 2008 öncesi, diğeri 2008 sonrası ise; sigortalının emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayan ihyayı ödemesi yeterlidir.

Cenkci'nin açıklamalarına göre sigortalı, yalnızca bir ihyayı ödeyerek emeklilik başvurusu yapabiliyor. Her iki ihyanın ödenmediği gerekçesiyle emeklilik başvurusunun reddedilmesinin doğru olmadığı belirtiliyor.

mehmet-akif-cenkci.png

KİT taşeron işçilerine kadro verilecek mi?KİT taşeron işçilerine kadro verilecek mi?

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
Gümüş yükselişte, altın geride! Piyasada hangi trendler öne çıkıyor?
Gümüş yükselişte, altın geride! Piyasada hangi trendler öne çıkıyor?
63 aydır durmadı: Gıda fiyatlarında yıllık artış açıklandı
63 aydır durmadı: Gıda fiyatlarında yıllık artış açıklandı