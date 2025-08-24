İhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladı

Önceden silinen ve dondurulan hizmet sürelerinin yeniden canlandırılması anlamına gelen "ihya başvurusuna" ilişkin yanlış bilinen çok sayıda konu var.

SGK Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

BAĞ-KUR’da ihya başvurularında Tarım BAĞ-KUR ve Esnaf BAĞ-KUR sigortalılıkları ayrı ayrı değerlendirildiğne dikkat çeken Cenkci, "Sigortalının her iki statüde de hizmeti varsa, hangi statüyü ihya etmek istediğini dilekçesinde açıkça belirtmesi gerekir. Ancak dilekçesinde bunu belirtmemişse, sosyal güvenlik merkezi her iki statü için de ayrı ayrı borç hesaplaması yapmalı ve sonucu sigortalıya tebliğ etmelidir" ifadelerini kullandı.

İhya işlemlerinde çıkarılan borcun tamamının ödenmesinin esas olduğunu vurgulayan Cenkci, uygulamada dönem farkına göre değişiklikler bulunduğunu belirterek maddeler halinde sıraladı:

- Eğer sigortalının hem Tarım Bağ-Kur hem Esnaf Bağ-Kur hizmetleri mevcutsa ve bunların her ikisi de 01.10.2008 sonrası döneme aitse, ihyanın tamamının ödenmesi zorunludur.

- Ancak hizmetlerden biri 01.10.2008 sonrası, diğeri ise 01.10.2008 öncesi döneme aitse, bu durumda sigortalının yalnızca birini ödemesi yeterlidir. Diğer ihyayı ödemesi konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

- Ayrıca, sigortalının iki farklı ihyası (Tarım Bağ-Kur ve Esnaf Bağ-Kur) varsa ve bunlardan biri 2008 öncesi, diğeri 2008 sonrası ise; sigortalının emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayan ihyayı ödemesi yeterlidir.

Cenkci'nin açıklamalarına göre sigortalı, yalnızca bir ihyayı ödeyerek emeklilik başvurusu yapabiliyor. Her iki ihyanın ödenmediği gerekçesiyle emeklilik başvurusunun reddedilmesinin doğru olmadığı belirtiliyor.

