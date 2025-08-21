Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Halkbank ile yapılan anlaşmayla 2 bin 393 belediye çalışanına 90 bin TL promosyon ödenecek.

Yapılan yazılı açıklamada, 90 bin TL'nin 83 bin lirası nakit, 7 bin lirası ise alışveriş puanı olacak şekilde ödeneceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aşgın, desteğinden ötürü Halkbank Genel Müdürü Aslan'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 lira olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin liraya çıkardık. Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak."