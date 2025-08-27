41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Türkiye'de yüksek enflasyon dev firmaların peş peşe konkordato ilan etmelerine yol açıyor. Son olarak Türkiye'de 41 yıldır kozmetik ürünleri satan dev firma da konkordato ilan etti. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verirken, şirkete konkordato komiseri atandı.

Türkiye'de pandemi süreciyle beraber hız kazanan ve önü alınamayan enflasyon, vatandaşları ve küçük işletmeleri mali darboğaza soktuğu gibi büyük firmaların da peş peşe iflasın eşiğine ilan etmelerine yol açıyor.

Yüksek maliyetlerden dolayı gelir gider dengesini ayarlayamayan firmalar, konkordato ilan ietme yolun gidiyor. Konkordato ilan eden firmalar arasına, 41 yıllık GreenX Kozmetik firması da dahil oldu.

3 AY MÜHLET VERİLDİ

ilan.gov.tr'deki detaylara göre İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, fiirmaya 3 ay geçici mühlet verirken, 3 konkordato komiseri atandı.

Konkordato başvurusunda ilk duruşma 19 Kasım 2025 günü yapılacak ve alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

