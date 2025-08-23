27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hasat dönemi başladı. İlçeye bağlı Çubuk ve Karakaya mahallelerinde sıcak güneşin altında hasada başlayan çiftçileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, açıklamalarında bulundu.

Kentte üretilen biberin aroma, koku, kalite ve lezzetiyle diğer bölgelerdeki ürünlerden ayrıldığını belirten Erdoğan, bu özellikleriyle hem sofralarda hem de sanayide yoğun talep gören biberin, bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

"BÖLGEDE TOPLAM 43 BİN 200 TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Erdoğan, kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek, “İlçemizde 27 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapılıyor. Ancak iklim koşullarının olumsuz etkisiyle yaklaşık yüzde 20 oranında verim kaybı yaşandı. Buna rağmen bölgede toplam 43 bin 200 ton rekolte bekliyoruz” diye konuştu.