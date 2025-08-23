27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor

27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
Yayınlanma:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 27 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapan çiftçiler, kurak ve don felaketiyle geçen yılda yüzde 20 verim kaybına rağmen 43 bin 200 tonluk rekolte bekliyor.

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hasat dönemi başladı. İlçeye bağlı Çubuk ve Karakaya mahallelerinde sıcak güneşin altında hasada başlayan çiftçileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, açıklamalarında bulundu.

Kentte üretilen biberin aroma, koku, kalite ve lezzetiyle diğer bölgelerdeki ürünlerden ayrıldığını belirten Erdoğan, bu özellikleriyle hem sofralarda hem de sanayide yoğun talep gören biberin, bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

gaziantep-biber-2.jpg

"BÖLGEDE TOPLAM 43 BİN 200 TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Erdoğan, kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek, “İlçemizde 27 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapılıyor. Ancak iklim koşullarının olumsuz etkisiyle yaklaşık yüzde 20 oranında verim kaybı yaşandı. Buna rağmen bölgede toplam 43 bin 200 ton rekolte bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"
Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"
Son dakika | Hakem Kurulu toplantısı bitti! Memur zammı ne kadar oldu?
Son dakika | Hakem Kurulu toplantısı bitti! Memur zammı ne kadar oldu?
Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Yüzde 30 fark fırsatı
Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Yüzde 30 fark fırsatı