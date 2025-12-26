Simide büyük zam geldi!

Yayınlanma:
Dar gelirlinin öğünü olarak bilinen simide büyük zam geldi. İstanbul'da simit fiyatı 25 lira oldu.

Yeni yıl zamları henüz resmiyet kazanmadan, İstanbul’un pek çok noktasında 100 gramlık simidin fiyatı sessiz sedasız 25 liraya yükseltildi.

Asgari ücretin açlık sınırının altından açıklanmasının hemen ardından simide zam haberi geldi. Halkın uygun fiyatlı gıda maddelerinden biri olarak bilinen simide yeni yıl gelmeden 5 lira zam gelmiş oldu.

RESMİ TARİFE NE KADAR?

Resmi olarak açıklanana göre simidin 15 liradan satılması gerekiyor. Ancak 100 gramlık simit, uzun bir süredir fırın ve tezgahlarda "fiili olarak" 20 liradan satılıyordu. Son bir hafta içinde ise İstanbul'un bazı bölgelerinde bu fiyatın 25 liraya kadar çıktığı görüldü.

ODADAN 'RESMİ ZAM OCAKTA' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Dünya'ya konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu an için onaylanmış bir tarife değişikliği bulunmadığını belirtti.

Özdemir, resmi bir zam kararı için yılbaşını işaret ederek şunları söyledi:

“Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor. Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya satılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simidi 25 liradan satmaya başlayanlar bize bağlı olmayan bazı esnaflar satıyor olabilir.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

