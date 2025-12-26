Akaryakıta zam geliyor!

Akaryakıta zam geliyor!
Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor. Sürücüler bir kez daha kontağı çevirirken kara kara düşünecek.

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. "Benzine zam geldi mi?", "LPG ne kadar oldu?", "Motorine zam ya da indirim gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

Yeni yıla girmek için gün sayılırken milyonlar 1 Ocak sabahına yine zamla uyanacak. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri kapsamında akaryakıtta tabela değişecek.

1 Ocak sabahı akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha yukarı yönlü değişecek.

ZAM ORANLARI NETLEŞTİ: MOTORİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek ÖTV düzeltmesi, litre fiyatlarına doğrudan etki edecek. Araç sahiplerinin cebinden çıkacak fark şu şekilde hesaplandı:

Motorin (Dizel): 1 lira 41 kuruş ZAM

Benzin: 1 lira 32 kuruş ZAM

BÜYÜKŞEHİRLERDE PSİKOLOJİK SINIR AŞILIYOR

ÖTV artışının pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehirde fiyatlar tarihi zirveleri görecek. Özellikle taşımacılık ve lojistik sektörünün can damarı olan motorinin, Ankara ve İzmir’de 55 TL barajını aşması bekleniyor.

UCUZ YAKIT HAYAL OLDU: LPG ŞİMDİLİK SABİT

Dar gelirlilerin en çok tercih ettiği yakıt türü olan LPG (otogaz) grubunda ise şu aşamada bir ÖTV artışı duyurulmadı. İstanbul genelinde ortalama 28,51 TL seviyesinden satılan otogaz fiyatlarının, son dakika bir karar alınmazsa yılbaşında sabit kalması bekleniyor.

Akaryakıta yapılan her zam, iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor. Ekonomistler, motorine yapılan 1,41 TL'lik artışın sadece depo maliyetini değil, nakliye maliyetlerini de yukarı çekeceğini belirtiyor. Bu durumun, market raflarından pazar tezgahlarına kadar pek çok ürün ve hizmete "maliyet zammı" olarak yansıması kaçınılmaz görünüyor.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

Akaryakıta tabela sık sık değişiyor.

Motorin grubuna 21 Kasım günü 1 lira 86 kuruş zamlanmıştı.

Motorine 25 Kasım'da gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam gelmişti.

13 Aralık'ta motorine 2 lira indirim geldi.

16 Aralık'ta benzinde tabela 2 liralık indirimle değişti.

17 Aralık'ta da 83 kuruşluk indirim gelerek akaryakıt bir kez daha indirim aldı.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 ARALIK CUMA)

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.78 TL

Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.61 TL

Motorin litre fiyatı: 53.01 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.63 TL

Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.56 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

